«Феррари» запросила право на пересмотр штрафа Сайнса на Гран-при Австралии

Теги Гран-при Австралии ФИА Феррари Фернандо Алонсо Карлос Сайнс Формула-1 регламент Астон Мартин Авто

Команда «Феррари» запросила право на пересмотр дела в связи со штрафом, который Карлос Сайнс получил на Гран-при Австралии.

Сайнса оштрафовали на 5 секунд за то, что его действия на рестарте гонки привели к развороту Фернандо Алонсо. Поскольку далее последовал еще один рестарт, в рамках которого пилоты просто проехали один круг за машиной безопасности и завершили заезд, Сайнс выпал из очковой зоны.

При этом столкновение Пьера Гасли и Эстебана Окона было признано гоночным инцидентом, а аварию с участием Логана Сарджента и Ника де Вриса стюарды вообще не стали расследовать.

При этом из-за того, что штраф был выписан сразу, у «Феррари» просто не было времени на то, чтобы подать апелляцию.

Последний раз правом на пересмотр дела в «Ф-1» пользовались на Гран-при Саудовской Аравии – тогда «Астон Мартин» успешно удалось оспорить 10-секундный штраф Фернандо Алонсо.

У Леклера – худший старт за «Феррари» и нокаут от эмоций. Пихает напарнику за пустяк и первым же маневром уезжает в гравий

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxxxim87
Имеют полное право , схожих ситуаций полно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий