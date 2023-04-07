«Феррари» запросила право на пересмотр штрафа Сайнса на Гран-при Австралии

Команда «Феррари» запросила право на пересмотр дела в связи со штрафом, который получил на .

Сайнса оштрафовали на 5 секунд за то, что его действия на рестарте гонки привели к развороту Фернандо Алонсо. Поскольку далее последовал еще один рестарт, в рамках которого пилоты просто проехали один круг за машиной безопасности и завершили заезд, Сайнс выпал из очковой зоны.

При этом столкновение Пьера Гасли и Эстебана Окона было признано гоночным инцидентом, а аварию с участием Логана Сарджента и Ника де Вриса стюарды вообще не стали расследовать.

При этом из-за того, что штраф был выписан сразу, у «Феррари» просто не было времени на то, чтобы подать апелляцию.

Последний раз правом на пересмотр дела в «Ф-1» пользовались на Гран-при Саудовской Аравии – тогда « » успешно удалось оспорить 10-секундный штраф .

У Леклера – худший старт за «Феррари» и нокаут от эмоций. Пихает напарнику за пустяк и первым же маневром уезжает в гравий