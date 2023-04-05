Франц Тост о Ферстаппене: «У чемпиона должно быть свойство раздражать свою команду. Если гонщик ни на что не жалуется – можете о нем забыть»
Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился мнением о причинах успеха Макса Ферстаппена.
Многими считается, что у Ферстаппена было трудное детство из-за подхода к тренировкам его отца Йоса, однако Тост считает, что именно подготовка со столь юного возраста стала одной из причин успеха нидерландца.
«У Макса была сенсационная подготовка. Разумеется, начиналось все с его родителей – которые оба гонялись, так что Макс оказался за рулем гоночного карта в совсем юном возрасте. Его отец Йос готовил для Макса каждую детали, но Максу еще нужно было применить все это. И сейчас у него есть все необходимое чемпиону мира.
Как и Фанхио, Сенна, Прост, Шумахер, Феттель или Хэмилтон – помимо невероятного таланта их всех отличает полная сосредоточенность на гонках и здоровый эгоизм, необходимый для того, чтобы самоутвердиться.
И это также включает в себя свойство раздражать свою команду (смеется). Если гонщик ни на что не жалуется – можете о нем забыть», – рассказал Тост.
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у в Феррари халява кончилась. хоть и Лада сильная машина, но и Мерс был не хуже, а в некоторых сезонах и лучше. вот и "подрасслабился" как вы говорите. а в реальности просто его талант стало лучше видно даже недалёким умам.
Я понимаю, что в Максе слишком много "Йоса", но почему вы хотите сверхмудрости, спокойствия и хладнокровия от парня в 26 ? Да и то, он сильно изменился за последние 2 года.
Но именно осознание этого и сдерживание в жизни и делает Чемпиона ещё и Человеком.
А вот это точно не про всех, ставших большими победителями.