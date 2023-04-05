Франц Тост о Ферстаппене: «У чемпиона должно быть свойство раздражать свою команду. Если гонщик ни на что не жалуется – можете о нем забыть»

Теги Ред Булл Альфа Таури Франц Тост Формула-1 Йос Ферстаппен Макс Ферстаппен Авто

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост поделился мнением о причинах успеха Макса Ферстаппена.

Многими считается, что у Ферстаппена было трудное детство из-за подхода к тренировкам его отца Йоса, однако Тост считает, что именно подготовка со столь юного возраста стала одной из причин успеха нидерландца.

«У Макса была сенсационная подготовка. Разумеется, начиналось все с его родителей – которые оба гонялись, так что Макс оказался за рулем гоночного карта в совсем юном возрасте. Его отец Йос готовил для Макса каждую детали, но Максу еще нужно было применить все это. И сейчас у него есть все необходимое чемпиону мира.

Как и Фанхио, Сенна, Прост, Шумахер, Феттель или Хэмилтон – помимо невероятного таланта их всех отличает полная сосредоточенность на гонках и здоровый эгоизм, необходимый для того, чтобы самоутвердиться.

И это также включает в себя свойство раздражать свою команду (смеется). Если гонщик ни на что не жалуется – можете о нем забыть», – рассказал Тост.

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9 комментариев

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LetTong
Ответ m1kky
в целом истинно. Хорошие парни-рубахи почти никогда не становятся чемпионами из-за своей ментальности)
Неужели Леклер не будет чемпионом?
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LetTong
Ответ Ева без Адама
Теперь понятно, почему он Цуноду в Рэдбулл сватает, тот очень много жалуется))
И орет по радио как ненормальный))
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Орбит Орбит
Ответ LeChat Ostrowski
скорее всего, потому что Себ времён РБ как раз в этом списке и фигурирет. Это потом он "подуспокоился", когда Феррари его сломала..
чего он там подуспокоился? как был середняком так и остался. просто в РБ можно было ехать мимо апексов и брать поул, благо Уеббер в напарниках это позволял. либо разворачиваться косяча и прошивать обратно пелетон.
у в Феррари халява кончилась. хоть и Лада сильная машина, но и Мерс был не хуже, а в некоторых сезонах и лучше. вот и "подрасслабился" как вы говорите. а в реальности просто его талант стало лучше видно даже недалёким умам.
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Ева без Адама
Теперь понятно, почему он Цуноду в Рэдбулл сватает, тот очень много жалуется))
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LeChat Ostrowski
Ответ Орбит Орбит
мне одному глаз режет Фамилия Феттеля в том ряду?)))
скорее всего, потому что Себ времён РБ как раз в этом списке и фигурирет. Это потом он "подуспокоился", когда Феррари его сломала..
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Андрей Омельянович
Недавно смотрел как Хэмилтон говорил про Росберга "We are not friends" прямо на флэш-интервью после "трюка" Нико в Монако. Хэмилтону на тот момент за 30. У него уже 3 титула. А сколько им было наговорено по радио, так там подборка.
Я понимаю, что в Максе слишком много "Йоса", но почему вы хотите сверхмудрости, спокойствия и хладнокровия от парня в 26 ? Да и то, он сильно изменился за последние 2 года.
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Орбит Орбит
мне одному глаз режет Фамилия Феттеля в том ряду?)))
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Хрен Винтов
Без Эгоизма не стать большим Чемпионом.
Но именно осознание этого и сдерживание в жизни и делает Чемпиона ещё и Человеком.
А вот это точно не про всех, ставших большими победителями.
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m1kky
в целом истинно. Хорошие парни-рубахи почти никогда не становятся чемпионами из-за своей ментальности)
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