Франц Тост о Ферстаппене: «У чемпиона должно быть свойство раздражать свою команду. Если гонщик ни на что не жалуется – можете о нем забыть»

Руководитель « » поделился мнением о причинах успеха .

Многими считается, что у Ферстаппена было трудное детство из-за подхода к тренировкам его отца , однако Тост считает, что именно подготовка со столь юного возраста стала одной из причин успеха нидерландца.

«У Макса была сенсационная подготовка. Разумеется, начиналось все с его родителей – которые оба гонялись, так что Макс оказался за рулем гоночного карта в совсем юном возрасте. Его отец Йос готовил для Макса каждую детали, но Максу еще нужно было применить все это. И сейчас у него есть все необходимое чемпиону мира.

Как и Фанхио, Сенна, Прост, Шумахер, Феттель или Хэмилтон – помимо невероятного таланта их всех отличает полная сосредоточенность на гонках и здоровый эгоизм, необходимый для того, чтобы самоутвердиться.

И это также включает в себя свойство раздражать свою команду (смеется). Если гонщик ни на что не жалуется – можете о нем забыть», – рассказал Тост.

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