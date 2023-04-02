Фредерик Вассар: «Наказание Сайнса вышло слишком суровым, но теперь ничего не поделаешь»

Руководитель « » подвел итоги Гран-при Австралии, поделившись мнением об уровне выступления команды:

«Конечно же мы расстроены, и не без причины. Потому что наказание вышло очень суровым. При этом судьи не потратили даже пяти минут, чтобы обсудить это с Карлосом. Слишком суровое решение. Но ничего не поделаешь.

Хорошая новость в том, что мы вернулись на уровень Джидды. Хоть нам и не повезло – например, при первых красных флагах Карлоса отбросило далеко назад (из-за заранее проведенного пит-стопа). Но Карлос смог отыграться, прорваться через пелотон, обогнав нескольких соперников – в том числе обоих пилотов «Астон Мартин». Так что темп у нас был. И теперь нужно развить это».

Также Вассер высказался в защиту дирекции гонки и решения с остановкой заезда красными флагами в конце Гран-при после аварии Кевина Магнуссена:

«Нельзя винить в этом систему. Просто мы должны понимать, что если рестарт гонки проводится за два круга до финиша, то может возникнуть тяжелая ситуация. Нечто похожее уже случалось на этапе в Баку. Но нельзя винить дирекцию гонки, потому что они следовали правилам».

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