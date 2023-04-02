Фредерик Вассар: «Наказание Сайнса вышло слишком суровым, но теперь ничего не поделаешь»

Теги Гран-при Австралии ФИА Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Фредерик Вассер Авто

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер подвел итоги Гран-при Австралии, поделившись мнением об уровне выступления команды:

«Конечно же мы расстроены, и не без причины. Потому что наказание вышло очень суровым. При этом судьи не потратили даже пяти минут, чтобы обсудить это с Карлосом. Слишком суровое решение. Но ничего не поделаешь.

Хорошая новость в том, что мы вернулись на уровень Джидды. Хоть нам и не повезло – например, при первых красных флагах Карлоса отбросило далеко назад (из-за заранее проведенного пит-стопа). Но Карлос смог отыграться, прорваться через пелотон, обогнав нескольких соперников – в том числе обоих пилотов «Астон Мартин». Так что темп у нас был. И теперь нужно развить это».

Также Вассер высказался в защиту дирекции гонки и решения с остановкой заезда красными флагами в конце Гран-при после аварии Кевина Магнуссена:

«Нельзя винить в этом систему. Просто мы должны понимать, что если рестарт гонки проводится за два круга до финиша, то может возникнуть тяжелая ситуация. Нечто похожее уже случалось на этапе в Баку. Но нельзя винить дирекцию гонки, потому что они следовали правилам».

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8 комментариев

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Alexey Vysokov
Ответ Grigori86
Когда Сайнс обогнал обоих пилотов Астон Мартин?
Он в конце гонки мастерски проехал мимо подбитого Алонсо
+1
0
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DenSpM
Ответ Grigori86
Когда Сайнс обогнал обоих пилотов Астон Мартин?
Стролла в гонке, Алонсу на втором рестарте.
0
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Paninaro
Ответ Grigori86
Когда Сайнс обогнал обоих пилотов Астон Мартин?
Видимо, когда выбил Алонсо.)
+1
0
+1
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alex8895
Ответ Grigori86
Когда Сайнс обогнал обоих пилотов Астон Мартин?
Вассер не смотрел гонку, он играл в f1 2023, вот там Сайнс и обошел в борьбе пилотов Астон Мартина
+2
0
+2
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Павел Швецов
Ответ Grigori86
Когда Сайнс обогнал обоих пилотов Астон Мартин?
Видимо, во время третьих красных флагов)))
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Рнпрл Аари
Ответ Adams
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Так даже лучше кажется....
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Grigori86
Когда Сайнс обогнал обоих пилотов Астон Мартин?
+3
-1
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Adams
Открыт новый персонаж - Фредерик Вассар
+7
0
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