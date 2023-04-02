Тото Вольфф: «Нужно понять, когда показывать красные флаги»

Руководитель « » высказался о событиях Гран-при Австралии, в ходе которого впервые в истории «Ф-1» трижды были показаны красные флаги.

«Мы проверили правила. Вышло немного запутанно, но все прошло так, как написано. Очевидно, такой результат, как сегодняшний, хорош для одних команд и плох для других. Но если вы показываете красный флаг и у вас происходит авария за один круг до финиша...

Оба красных флага, мы не думали, что их покажут. Мне кажется, рестарты это здорово, они способствуют развлечению. Нам просто нужно понять на будущее, когда показывать красные флаги, а когда выпускать машину безопасности или виртуальный сэйфти-кар. Думаю, сегодняшние инциденты как раз можно рассмотреть. По-моему, « » успешна, потому что это спорт и мы следуем правилам.

Но это [рестарты с места после красных флагов] служит отличным развлечением, и пока ясно, как это все интерпретируется, я доволен. Выпускаете ли вы машину безопасности, или активируете режим виртуального сэйфти-кара, или показываете красные флаги – пока мы понимаем, как планировать гонку, и следуем одним и тем же правилам, все в порядке!» – сказал Вольфф.

Гран-при Австралии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й

Гран-при Австралии – первая гонка в истории «Формулы-1», трижды прерывавшаяся красными флагами