Тото Вольфф: «Нужно понять, когда показывать красные флаги»

Теги Гран-при Австралии Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о событиях Гран-при Австралии, в ходе которого впервые в истории «Ф-1» трижды были показаны красные флаги. 

«Мы проверили правила. Вышло немного запутанно, но все прошло так, как написано. Очевидно, такой результат, как сегодняшний, хорош для одних команд и плох для других. Но если вы показываете красный флаг и у вас происходит авария за один круг до финиша...

Оба красных флага, мы не думали, что их покажут. Мне кажется, рестарты это здорово, они способствуют развлечению. Нам просто нужно понять на будущее, когда показывать красные флаги, а когда выпускать машину безопасности или виртуальный сэйфти-кар. Думаю, сегодняшние инциденты как раз можно рассмотреть. По-моему, «Формула-1» успешна, потому что это спорт и мы следуем правилам. 

Но это [рестарты с места после красных флагов] служит отличным развлечением, и пока ясно, как это все интерпретируется, я доволен. Выпускаете ли вы машину безопасности, или активируете режим виртуального сэйфти-кара, или показываете красные флаги – пока мы понимаем, как планировать гонку, и следуем одним и тем же правилам, все в порядке!» – сказал Вольфф. 

Гран-при Австралии-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й

Гран-при Австралии – первая гонка в истории «Формулы-1», трижды прерывавшаяся красными флагами

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Niko [Ars]
Ответ Iurcel
Понимаю, что красные флаги нужны, чтобы отчистить трассу от обломков. Но не понимаю, почему можно обслуживать машину, во время их действия.
ты сам себе и ответил. потому что болид может быть повреждён в инциденте с другим болилдом, в следствие чего объявляется режим красных флагов. и что, поврежденный болид на трассу выпускать?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gonshic
Похоже пьяный был уже, когда отвечал на вопросы, уж все бессвязно и бестолково сказано ))))))))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iurcel
Понимаю, что красные флаги нужны, чтобы отчистить трассу от обломков. Но не понимаю, почему можно обслуживать машину, во время их действия.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рнпрл Аари
Вроде и доволен а вроде и нет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий