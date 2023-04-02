Гельмут Марко о причинах аварий на рестарте: «Машина безопасности ехала слишком медленно, шины просто остыли»

Теги Гран-при Австралии ФИА Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко высказался о причинах возникновения многочисленных аварий на рестарте Гран-при Австралии.

По мнению Марко, немаловажным фактором стало то, что машина безопасности слишком медленно ехала по трассе, сдерживая пелотон.

«Машина безопасности ехала слишком медленно. В результате шины на болидах просто остыли. При этом у всех были разные комплекты резины. У кого-то был свежий «софт», у кого-то уже использованный, у кого-то к тому моменту вообще не осталось комплектов «софта». Думаю, частично причина такого количества аварий именно в этом.

Ситуация в целом была напряженной, потому что два наших рестарта вышли далеко не оптимальными. А вот на третьем, решающем рестарте, слава Богу, все прошло хорошо.

Как только мы оказались впереди, то уже уверенно удерживали позиции. Серхио Перес тоже выжал из ситуации максимум. Сегодня мы ждали от него максимум 6-7 места (Перес поднялся на 5-е место после штрафа Сайнса)», – рассказал Марко.

3 аварии, 4 схода, 2 вылета в гравий – в «Ф-1» перезапустили гонку на два финальных круга. И обнулили все смены позиций!

2 комментария

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TravenS
Ну то есть при первом рестарте все справились на хардах, а здесь на мягких софтах не смогли)
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Xosrov Namazov
+5 сек Майлендеру!
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