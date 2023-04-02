Гельмут Марко о причинах аварий на рестарте: «Машина безопасности ехала слишком медленно, шины просто остыли»

Советник « » высказался о причинах возникновения многочисленных аварий на рестарте .

По мнению Марко, немаловажным фактором стало то, что машина безопасности слишком медленно ехала по трассе, сдерживая пелотон.

«Машина безопасности ехала слишком медленно. В результате шины на болидах просто остыли. При этом у всех были разные комплекты резины. У кого-то был свежий «софт», у кого-то уже использованный, у кого-то к тому моменту вообще не осталось комплектов «софта». Думаю, частично причина такого количества аварий именно в этом.

Ситуация в целом была напряженной, потому что два наших рестарта вышли далеко не оптимальными. А вот на третьем, решающем рестарте, слава Богу, все прошло хорошо.

Как только мы оказались впереди, то уже уверенно удерживали позиции. тоже выжал из ситуации максимум. Сегодня мы ждали от него максимум 6-7 места (Перес поднялся на 5-е место после штрафа Сайнса)», – рассказал Марко.

3 аварии, 4 схода, 2 вылета в гравий – в «Ф-1» перезапустили гонку на два финальных круга. И обнулили все смены позиций!