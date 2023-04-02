Ландо Норрис: «Проблема «Макларена» – слабая работа DRS. Открывая крыло мы не становимся быстрее»

Пилот « » подвел итоги Гран-при Австралии, рассказав о трудностях, с которыми столкнулся по ходу заезда.

«Большую часть гонки у нас был хороший темп, я неплохо проводил старты и держался подальше от неприятностей, избегая повреждений болида. Кажется, что сегодня половина всей работы заключалась в том, чтобы уворачиваться от людей, которые теряли контроль над машиной, ошибались, и выбивали других участников. Не самая простая задача на самом деле.

В случае с Юки Цунодой и Нико Хюлькенбергом увернуться удалось довольно неплохо. Так что да, это первая наша позитивная гонка, если говорить о том, что мы провели целостный заезд. Я этому рад.

Наша проблема – слабая работа DRS. Когда мы включаем DRS, открывая крыло, мы не становимся быстрее. Большинство соперников становятся быстрее нас.

Что до аварий на рестартах – проблема в том, что мы настолько медленно проезжаем установочный круг, что шины просто не могут прогреться. А если ты поедешь на холодных шинах, то на торможении в первом повороте блокировка колес будет неизбежна. К тому же, когда ты борешься с соперниками, ты стремишься затормозить как можно позже, так что ошибки в таких условиях просто неизбежны», – рассказал Норрис.

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