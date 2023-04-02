«Мне приходилось буквально избегать столкновений». Ферстаппен считает, что Хэмилтон нарушил правила в борьбе с ним

Теги Гран-при Австралии ФИА Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес регламент Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Австралии, поделившись мнением о борьбе на трассе с Льюисом Хэмилтоном.

По словам Ферстаппена, ему показалось, что Хэмилтон не следовал нынешним правилам и выдавил его с трассы. Однако Макс отметил, что не собирается протестовать против этого и лишь хочет прояснить ситуацию на следующем брифинге пилотов.

«В данный момент наша машина смотрится очень сильно. Конечно, мой первый круг не поражал воображение, но я знал, что у нас быстрая машина, поэтому у меня не было причин действовать слишком агрессивно, рискуя повредить болид.

Соперники поняли, что их шанс в обратной стратегии – и что им нужно действовать агрессивно. Что вполне справедливо. На их месте я, вероятно, тоже бы так действовал.

При этом у нас есть новые установленные правила, согласно которым если ты находишься на внешней траектории и на апексе находишься впереди соперника, тебе обязаны оставлять свободное место на выходе из поворота. Чего в моем случае, как мне показалось, соперники не делали. Потому что мне приходилось буквально избегать столкновений.

Я подниму этот вопрос на брифинге пилотов, хотя с другой стороны мне не хочется раздувать из этого большую проблему. Просто мне кажется, что если правила написаны определенным образом, их нужно таким образом и соблюдать.

Думаю, в прошлом были и более доминирующие машины, чем наша, однако сегодня наш болид работал отлично. У нас хорошая машина и сегодня мы снова были быстры», – рассказал Ферстаппен.

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12 комментариев

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Mortimer1
Ответ Alesha_451
Там настолько легкое выдавливание, что даже хз, о чем говорить можно. Сам Макс не против примнять и более жесткие мувы против своих соперников. Если и так гоняться нельзя, то можно раздавать очки по итогам квалы. А что, 100% безопасно и никто точно ничего не нарушит
Тогда либо уж отменять это правило вовсе или все же соблюдать и штрафовать за такие мувы
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Mortimer1
Ответ Gnoyniy Jacques Derrida
Правила нарушали по ходу гонки в разных ситуациях и Хэмилитон, и Макс. А если учесть, что дирекция допустила колоссальную ошибку, то мы приходим к справедливому выводу: победу с учетом всех сходов и штрафов должен был получить быстрейший на данный момент гонщик пелотона - Хюлькенберг. Это ж надо было так нагло отнять у него не только победу, но и даже подиум. То штрафы за неправильную позицию при рестарте не дают, то сошедших возвращают, то прохождение кругов по-своему интерпретируют. Просто распределили бы места, как лично им нравится, и всё.
Даже мерседес уже признал что никакого штрафа за неправильную позицию на старте там не было. А уж они главные по выбиванию кабинетных подиумов и чемпионств. Но фанатики хэма живут в своем параллельном мире
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Mortimer1
Ответ Paninaro
Началось нытьё. Или это другое?)
Тут по делу, т.к хэм в очередной раз наплевал на правила
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TravenS
"Дайте им просто гоняться"
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Cuore Sportivo
опять губошлеп ноет
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Paninaro
Началось нытьё. Или это другое?)
+6
-1
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Gnoyniy Jacques Derrida
Правила нарушали по ходу гонки в разных ситуациях и Хэмилитон, и Макс. А если учесть, что дирекция допустила колоссальную ошибку, то мы приходим к справедливому выводу: победу с учетом всех сходов и штрафов должен был получить быстрейший на данный момент гонщик пелотона - Хюлькенберг. Это ж надо было так нагло отнять у него не только победу, но и даже подиум. То штрафы за неправильную позицию при рестарте не дают, то сошедших возвращают, то прохождение кругов по-своему интерпретируют. Просто распределили бы места, как лично им нравится, и всё.
+2
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+2
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Alesha_451
Там настолько легкое выдавливание, что даже хз, о чем говорить можно. Сам Макс не против примнять и более жесткие мувы против своих соперников. Если и так гоняться нельзя, то можно раздавать очки по итогам квалы. А что, 100% безопасно и никто точно ничего не нарушит
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Minuvert
Болид РБ имеет колоссальное преимущество над пелотоном, конкуренты могут только надеяться на обновления, и то, можно только сократить отставание, а не обойти РБ. ФИА может вмешаться с директивой, способной замедлить РБ, как было с Феррари в прошлом году, на трассе не победить, запас очень большой.
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sir_shir
Ответ Мадина Уйгурова
Странное интервью. Макс признал, что у него быстрейший болид, Макс признал, что на более медленной машине такая жесткая борьба это единственный вариант обгонять, и признал что сам бы так и поступил (а он так и поступал), но в конце говорит о том, что все таки правила надо соблюдать. Не поняла что именно он пытался донести))))
Сказал, что теперь есть "обновлённые" правила и договорённости, которые необходимо соблюдать
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Роман
Ответ Мадина Уйгурова
Странное интервью. Макс признал, что у него быстрейший болид, Макс признал, что на более медленной машине такая жесткая борьба это единственный вариант обгонять, и признал что сам бы так и поступил (а он так и поступал), но в конце говорит о том, что все таки правила надо соблюдать. Не поняла что именно он пытался донести))))
Отстаивает свои интересы, при этом понимает и принимает причины так действовать среди конкурентов.
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Мадина Уйгурова
Странное интервью. Макс признал, что у него быстрейший болид, Макс признал, что на более медленной машине такая жесткая борьба это единственный вариант обгонять, и признал что сам бы так и поступил (а он так и поступал), но в конце говорит о том, что все таки правила надо соблюдать. Не поняла что именно он пытался донести))))
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-4
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