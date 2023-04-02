«Мне приходилось буквально избегать столкновений». Ферстаппен считает, что Хэмилтон нарушил правила в борьбе с ним

Пилот « » подвел итоги Гран-при Австралии, поделившись мнением о борьбе на трассе с .

По словам Ферстаппена, ему показалось, что Хэмилтон не следовал нынешним правилам и выдавил его с трассы. Однако Макс отметил, что не собирается протестовать против этого и лишь хочет прояснить ситуацию на следующем брифинге пилотов.

«В данный момент наша машина смотрится очень сильно. Конечно, мой первый круг не поражал воображение, но я знал, что у нас быстрая машина, поэтому у меня не было причин действовать слишком агрессивно, рискуя повредить болид.

Соперники поняли, что их шанс в обратной стратегии – и что им нужно действовать агрессивно. Что вполне справедливо. На их месте я, вероятно, тоже бы так действовал.

При этом у нас есть новые установленные правила, согласно которым если ты находишься на внешней траектории и на апексе находишься впереди соперника, тебе обязаны оставлять свободное место на выходе из поворота. Чего в моем случае, как мне показалось, соперники не делали. Потому что мне приходилось буквально избегать столкновений.

Я подниму этот вопрос на брифинге пилотов, хотя с другой стороны мне не хочется раздувать из этого большую проблему. Просто мне кажется, что если правила написаны определенным образом, их нужно таким образом и соблюдать.

Думаю, в прошлом были и более доминирующие машины, чем наша, однако сегодня наш болид работал отлично. У нас хорошая машина и сегодня мы снова были быстры», – рассказал Ферстаппен.

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