Шарль Леклер: «Мы могли бы со всем справиться, если бы лучше работали над коммуникацией – но я и сам сегодня проехал не лучшим образом»

Теги Гран-при Австралии Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Пилот «Феррари» Шарль Леклер поделился мнением об итогах квалификации Гран-при Австралии, в которой занял седьмое место.

«В первом и втором сегменте я выступил не лучшим образом, я не смог собрать все воедино – и это моя вина. В третьем сегменте мне удалось лучше почувствовать машину, я был уверен, что смогу выложиться на полную.

К сожалению, не знаю, что случилось во время второй попытки в третьем сегменте – было ли это недопонимание с Карлосом [Сайнсом], но я шел позади него весь первый сектор. Это было нездорово. Мы поговорим об этом, когда будем обсуждать итоги квалификации, чтобы в будущем лучше справляться с такими ситуациями.

Честно говоря, мне кажется, мы довольно конкурентоспособны – просто я не смог собрать все воедино. Так что касаемо первой попытки в третьем сегменте это также моя вина. Когда вы выступаете в третьем сегменте, нужно собирать все воедино, какой бы круг вы ни ехали.

Так что да, мы могли бы со всем справиться, если бы лучше работали над коммуникацией – но я и сам сегодня проехал не лучшим образом.

После Джидды ощущения лучше. Но опять же сегодня я не вполне доволен своим выступлением. Думаю, болид был не так уж плох, ощущения были вполне хорошими. Так что завтра увидим, удалось ли нам улучшить ситуацию. Думаю, часть изменений в этот уик-энд направлена на улучшение гоночного темпа. Это могло сказаться на предсказуемости гонки, но, надеюсь, в позитивном для нас ключе», – заявил Леклер.

Гран-при Австралии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й

2 комментария

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Виталий Выговский
Ответ Тима Тимощенко
забей Шарль, нравится им сливать с сайнсом, пожалуйста, походу чемпионом в такой феррари стать практически невозможно, пока топы делают ставку на быстрейшего гонщика в феррари быстрейшего гонщика втаптывают в асфальт, я уже говорил, и речи не может идти о каком-то стабильном выступлении пока команда ставит леклера в тупейшее положение, а сайнс это какое-то недоразумение, что на треке что в интервью, непонятно вообще на чтотон рассчитывает и что ему нужно каких-то амбиций от него я не заметил, просто прыгает в болид и показывает среднюю или того ниже скорость, практически постоянно
Шарль просто не стал открыто говорить, что Сайнс испортил ему второй сектор своим торможением в скоростном месте, потому как такие вещи нужно обсуждать внутри команды, а не с репортерами. Феррари упорно не хочет сделать ставку на одного гонщика(как это делают в редбуле), в надежде что и так пройдет и они возьмут оба титула 🤦‍♂️ но у них нет такой супер машины!
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Тима Тимощенко
забей Шарль, нравится им сливать с сайнсом, пожалуйста, походу чемпионом в такой феррари стать практически невозможно, пока топы делают ставку на быстрейшего гонщика в феррари быстрейшего гонщика втаптывают в асфальт, я уже говорил, и речи не может идти о каком-то стабильном выступлении пока команда ставит леклера в тупейшее положение, а сайнс это какое-то недоразумение, что на треке что в интервью, непонятно вообще на чтотон рассчитывает и что ему нужно каких-то амбиций от него я не заметил, просто прыгает в болид и показывает среднюю или того ниже скорость, практически постоянно
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