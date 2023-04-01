Шарль Леклер: «Мы могли бы со всем справиться, если бы лучше работали над коммуникацией – но я и сам сегодня проехал не лучшим образом»

Пилот « » поделился мнением об итогах квалификации Гран-при Австралии, в которой занял седьмое место.

«В первом и втором сегменте я выступил не лучшим образом, я не смог собрать все воедино – и это моя вина. В третьем сегменте мне удалось лучше почувствовать машину, я был уверен, что смогу выложиться на полную.

К сожалению, не знаю, что случилось во время второй попытки в третьем сегменте – было ли это недопонимание с Карлосом [Сайнсом], но я шел позади него весь первый сектор. Это было нездорово. Мы поговорим об этом, когда будем обсуждать итоги квалификации, чтобы в будущем лучше справляться с такими ситуациями.

Честно говоря, мне кажется, мы довольно конкурентоспособны – просто я не смог собрать все воедино. Так что касаемо первой попытки в третьем сегменте это также моя вина. Когда вы выступаете в третьем сегменте, нужно собирать все воедино, какой бы круг вы ни ехали.

Так что да, мы могли бы со всем справиться, если бы лучше работали над коммуникацией – но я и сам сегодня проехал не лучшим образом.

После Джидды ощущения лучше. Но опять же сегодня я не вполне доволен своим выступлением. Думаю, болид был не так уж плох, ощущения были вполне хорошими. Так что завтра увидим, удалось ли нам улучшить ситуацию. Думаю, часть изменений в этот уик-энд направлена на улучшение гоночного темпа. Это могло сказаться на предсказуемости гонки, но, надеюсь, в позитивном для нас ключе», – заявил Леклер.

Гран-при Австралии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й