Майкл Маси о визите в паддок «Ф-1»: «Это как увидеть давно потерянную семью»

Теги Гран-при Австралии Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Майкл Маси Авто

Бывший гоночный директор «Ф-1» Майкл Маси рассказал, как его приняли в паддоке на Гран-при Австралии.

Маси впервые посетил этап «Ф-1» после скандальной гонки в Абу-Даби в 2021-м. Сейчас он председатель Комиссии серии Supercars.

«Очень здорово вернуться как гость ФИА и «Формулы-1». Все действительно очень хорошо. Я здесь в качестве председателя Комиссии Supercars, но все равно было приятно встретиться с таким количеством хороших друзей и увидеть так много людей – включая мою старую команду из ФИА», – поделился Майкл.

Также Маси спросили, не волновался ли он перед возвращением в паддок из-за обстоятельств его ухода.

«Нет, все прошло отлично. Все, с кем я повидался, очень тепло меня встретили. Это как увидеть давно потерянную во многих отношениях семью, что очень здорово».

Воспользовавшись ситуацией, на пресс-конференции в четверг журналисты спросили у пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, хотел бы поговорить с Маси об инциденте в Абу-Даби.

«Нет. Я сосредоточен на будущем, на том, чтобы вернуться к победам. Больше мне нечего сказать», – ответил Хэмилтон.

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4 комментария

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Хрен Винтов
Майкл, то что ты сделал, это "хуже, чем Преступление - это Ошибка! ©"
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alex8895
Маси: меня разъединили с Ф-1 из-за нытья Вольффа и Хэмилтона
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grag68
Судил бы по правилам не потерял бы семью. Тут обижаться нужно только на себя
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sir_shir
Нормальный мужик и обиженка
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