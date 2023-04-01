Майкл Маси о визите в паддок «Ф-1»: «Это как увидеть давно потерянную семью»

Бывший гоночный директор «Ф-1» рассказал, как его приняли в паддоке на .

Маси впервые посетил этап «Ф-1» после скандальной гонки в Абу-Даби в 2021-м. Сейчас он председатель Комиссии серии Supercars.

«Очень здорово вернуться как гость ФИА и «Формулы-1». Все действительно очень хорошо. Я здесь в качестве председателя Комиссии Supercars, но все равно было приятно встретиться с таким количеством хороших друзей и увидеть так много людей – включая мою старую команду из ФИА», – поделился Майкл.

Также Маси спросили, не волновался ли он перед возвращением в паддок из-за обстоятельств его ухода.

«Нет, все прошло отлично. Все, с кем я повидался, очень тепло меня встретили. Это как увидеть давно потерянную во многих отношениях семью, что очень здорово».

Воспользовавшись ситуацией, на пресс-конференции в четверг журналисты спросили у пилота « » , хотел бы поговорить с Маси об инциденте в Абу-Даби.

«Нет. Я сосредоточен на будущем, на том, чтобы вернуться к победам. Больше мне нечего сказать», – ответил Хэмилтон.

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