Тото Вольфф: «Старт в гонке со второй и третьей позиции – это хорошо. Команде нужно было немного счастья»

Теги Гран-при Австралии Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф подвел итоги квалификации к Гран-при Австралии, а также поделился мнением о перспективах команды в завтрашней гонке.

«Машина была хороша. Нам просто удалось собрать все воедино в этот уик-энд. Мы просто отшлифовали болид, подобрав оптимальные механические настройки, я доволен.

Думаю, мы многому научились по ходу сессий, были открыты к переменам и изменили план.

Старт в гонке со второй и третьей позиции – это хорошо. Нас довольно давно не было на таких позициях – когда впереди нас стартует только одна машина.

Мы просто постараемся извлечь из этой ситуации максимум. Ферстаппен лидирует, но нам, возможно, удастся как-то вклиниться. Команде было нужно немного счастья, и по крайней мере сейчас, в субботу, мы это получили», – рассказал Вольфф.

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4 комментария

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Roman Roman
вклиниться? куда, в тапка?
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Luca di Montezemolo
Это все конечно хорошо, но глобально этот концепт уже одной ногой на свалке, к нему не будет больше обновок, и то что будет в имоле, придется настраивать по другому, ну а какой масштаб переделок будет пока не понятно, по завтрашней гонке, если не надеяться на сходы звездолёта, то подиум может и возможен, если алонсо где нибудь задержится, а перес будет ужасно долго обгонять или вылетать.
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Рнпрл Аари
Ну смотря какие настройки были сегодня...
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Faraon
Надеюсь счастье будет и в воскресенье. В любом случае даже если приедут на тех же позициях это уже будет отличный результат, учитывая все предыдущие в первых гонках.
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