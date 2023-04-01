Тото Вольфф: «Старт в гонке со второй и третьей позиции – это хорошо. Команде нужно было немного счастья»

Исполнительный директор « » подвел итоги квалификации к , а также поделился мнением о перспективах команды в завтрашней гонке.

«Машина была хороша. Нам просто удалось собрать все воедино в этот уик-энд. Мы просто отшлифовали болид, подобрав оптимальные механические настройки, я доволен.

Думаю, мы многому научились по ходу сессий, были открыты к переменам и изменили план.

Старт в гонке со второй и третьей позиции – это хорошо. Нас довольно давно не было на таких позициях – когда впереди нас стартует только одна машина.

Мы просто постараемся извлечь из этой ситуации максимум. Ферстаппен лидирует, но нам, возможно, удастся как-то вклиниться. Команде было нужно немного счастья, и по крайней мере сейчас, в субботу, мы это получили», – рассказал Вольфф.

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