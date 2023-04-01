Перес выбыл в 1-м сегменте, вылетев в гравий. Квалификацию остановили красными флагами
Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес завершил квалификацию к Гран-при Австралии в гравии.
Мексиканец вылетел за пределы трассы в первом сегменте и не смог выбраться из ловушки. Перес не показал времени и стартует в воскресенье с конца решетки.
«Друзья, надо разобраться с этой проблемой. Опять она же!» – сообщил пилот по радио. В утренней практике Чеко неоднократно выезжал в траву.
Сессию остановили красными флагами.
«Ф-1» в Австралии: кто возьмет поул на непредсказуемой трассе?
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Главное, опять в гравий не поехать насекомых пугать