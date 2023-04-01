Перес выбыл в 1-м сегменте, вылетев в гравий. Квалификацию остановили красными флагами

Гонщик « » завершил квалификацию к в гравии.

Мексиканец вылетел за пределы трассы в первом сегменте и не смог выбраться из ловушки. Перес не показал времени и стартует в воскресенье с конца решетки.

«Друзья, надо разобраться с этой проблемой. Опять она же!» – сообщил пилот по радио. В утренней практике Чеко неоднократно выезжал в траву.

Сессию остановили красными флагами.

«Ф-1» в Австралии: кто возьмет поул на непредсказуемой трассе?

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