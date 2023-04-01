Перес выбыл в 1-м сегменте, вылетев в гравий. Квалификацию остановили красными флагами

Теги Гран-при Австралии Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Авто

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес завершил квалификацию к Гран-при Австралии в гравии.

Мексиканец вылетел за пределы трассы в первом сегменте и не смог выбраться из ловушки. Перес не показал времени и стартует в воскресенье с конца решетки.

«Друзья, надо разобраться с этой проблемой. Опять она же!» – сообщил пилот по радио. В утренней практике Чеко неоднократно выезжал в траву.

Сессию остановили красными флагами.

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10 комментариев

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KMR
Поплыл борцун за титул
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Мадина Уйгурова
Старина Йос перекусил щипчиками провода...
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sfairait
Мда, Сережа прям по стопам Боттаса 2.0 идет. Столько воплей после одной победы , а потом ляпы явно не на чемпионство
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Be_Fun
Этот парень был из тех, кто претендует на титул...
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tatar-fcdm
В команде решили остудить пыл Чеко. С каждой сессией машина становилась всё более неуправляемой. Тем смешнее будет, если в гонке сойдёт Ферстаппен, а Серхио доедет до очков)
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sir_shir
Посмотрим, как высоко Переса вывезет его РБ в гонке
Главное, опять в гравий не поехать насекомых пугать
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ALMANAC
Ответ Виталий Белоус
Чемпионский кубок наверное увидел в гравии, очень уверенно туда поехал
Артист Алонсо мастер. Внушил Пересу, что между ним и Максом может быть борьба до столкновения, поплыл)
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ALMANAC
Ну че, ждем его вторым к 40 му кругу?
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Виталий Белоус
Чемпионский кубок наверное увидел в гравии, очень уверенно туда поехал
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grz brz
Чет в голос)
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