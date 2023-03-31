Фернандо Алонсо: «Говорят, в «Ред Булл» жаркая атмосфера, может случиться столкновение между Ферстаппеном и Пересом»

не исключил аварии между и .

«Мы понимаем, что « » далеко впереди, но случиться может всякое – проблема с надежностью, столкновение между ними, также много говорят, что там жаркая обстановка – понаблюдаем.

« » тоже прекрасная команда, как и «Мерседес». Мы видели, как «Мерседес» стартовал в прошлом году, а затем выиграл гонку в Бразилии. Надеюсь, мы останемся в борьбе, но конкуренция будет напряженной», – сказал пилот «Астон Мартин» перед Гран-при Австралии.

Двукратный чемпион «Формулы-1» отреагировал на послание от первой ракетки мира Карлоса Алькараса – после матча в Майами испанец намекнул на 33-ю победу соотечественника:

«Даже не знаю, что сказать, [о 33-й победе] говорят все больше и больше, но приятно, что вся страна болеет «Формулой-1».

И спасибо Карлитосу за надпись на камере. Его ждет захватывающий сезон, нужно сохранить первую строчку – желаем ему удачи».

Джанкарло Минарди: «Алонсо – великий чемпион. И выиграл он намного меньше, чем предполагалось с учетом его таланта»

Педро де ла Роса: «Алонсо заслуживает 3-й титул, который стал бы достойным завершением выдающейся карьеры»

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