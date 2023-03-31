Фернандо Алонсо: «Говорят, в «Ред Булл» жаркая атмосфера, может случиться столкновение между Ферстаппеном и Пересом»

Теги Гран-при Австралии Феррари Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Мерседес Серхио Перес Астон Мартин Макс Ферстаппен Авто

Фернандо Алонсо не исключил аварии между Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом.

«Мы понимаем, что «Ред Булл» далеко впереди, но случиться может всякое – проблема с надежностью, столкновение между ними, также много говорят, что там жаркая обстановка – понаблюдаем.

«Феррари» тоже прекрасная команда, как и «Мерседес». Мы видели, как «Мерседес» стартовал в прошлом году, а затем выиграл гонку в Бразилии. Надеюсь, мы останемся в борьбе, но конкуренция будет напряженной», – сказал пилот «Астон Мартин» перед Гран-при Австралии.

Двукратный чемпион «Формулы-1» отреагировал на послание от первой ракетки мира Карлоса Алькараса – после матча в Майами испанец намекнул на 33-ю победу соотечественника:

«Даже не знаю, что сказать, [о 33-й победе] говорят все больше и больше, но приятно, что вся страна болеет «Формулой-1».

И спасибо Карлитосу за надпись на камере. Его ждет захватывающий сезон, нужно сохранить первую строчку – желаем ему удачи».

Джанкарло Минарди: «Алонсо – великий чемпион. И выиграл он намного меньше, чем предполагалось с учетом его таланта»

Педро де ла Роса: «Алонсо заслуживает 3-й титул, который стал бы достойным завершением выдающейся карьеры»

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13 комментариев

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arspurs9
Ответ Антон Якимцев
Не понимаю в чем он молодец? В том что оказывает давление методаии, известными каждому школьнику сейчас?))) Перес, Макс и Хорнер дураки же, не понимают. Ты если надеешься на такое, то молчи в тряпочку, пусть RB сами ошибаются, а так им доп разговор проведут в команде, да и всё.
Зачем бойцы ведут треш-ток или тренера смачно друг другу нализывают? Это все периодически работает, так или иначе.
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arspurs9
Ответ Kemal Gul
Я это скорее к тому, что жаркая атмосфера в РБ охладится гонки за 3-4 максимум. Будет как в случае с Боттасом последних его сезонов в мерседесе. Второму номеру дают бороться, пока прима не оторвется по очкам. А дальше Перес начнёт работать на команду, забыв о чемпионских амбициях
Все зависит от болида. В нормальной ситуации в Мерседесе так и было. Но есть надежда на повторение сезона 2016, когда Росберг выиграл за счёт диких проблем у болида Льюиса. Они могут ехать рядом по очкам (не на трассе), Чеко понимает, что намного быстрее остальных 18 машин. Один раз в начале сезона еще Макс сойдёт, картина полностью меняется и появляется надежда у мексиканца.
Без каких либо сторонних влияний у Чеко естественно шансов ноль. Он как пилот слабее, плюс болид полностью собран под Макса, а давно известно, что у них обоих разные предпочтения.
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Великий Алонсо
Ответ Антон Якимцев
Не понимаю в чем он молодец? В том что оказывает давление методаии, известными каждому школьнику сейчас?))) Перес, Макс и Хорнер дураки же, не понимают. Ты если надеешься на такое, то молчи в тряпочку, пусть RB сами ошибаются, а так им доп разговор проведут в команде, да и всё.
Ахахах. Поучи Алонсо что делать, куда хату ставить, что IQ Алонсо выше чем у тебя, я в этом уверена на 10000%
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Антон Якимцев
Ответ Великий Алонсо
IQ 200 в действии, знает на что давить, маэстро!
У вас IQ 200 в лучшем случае на двоих. И скорее всего не в твою пользу.
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Великий Алонсо
IQ 200 в действии, знает на что давить, маэстро!
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Антон Якимцев
Не понимаю в чем он молодец?
В том что оказывает давление методаии, известными каждому школьнику сейчас?)))
Перес, Макс и Хорнер дураки же, не понимают.

Ты если надеешься на такое, то молчи в тряпочку, пусть RB сами ошибаются, а так им доп разговор проведут в команде, да и всё.
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Kemal Gul
Ответ Kudim41
Алонсо явно говорит о столкновении на старте, неуступчивость в 1-2 поворотах.
Я это скорее к тому, что жаркая атмосфера в РБ охладится гонки за 3-4 максимум. Будет как в случае с Боттасом последних его сезонов в мерседесе. Второму номеру дают бороться, пока прима не оторвется по очкам. А дальше Перес начнёт работать на команду, забыв о чемпионских амбициях
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Kudim41
Ответ Kemal Gul
Психологическое давление - штука неплохая. Только Фернандо одного не учёл. Чтобы столкнуться на трассе, нужно на этой трассе для начала рядом располагаться. А Макс обычно секунд на 20 отъезжает от Чеко. Как-то победа мексиканца с поула, когда Макс 15-м стартовал из-за технических проблем, заставила многих поверить в борьбу внутри РБ. Не обманывайтесь
Алонсо явно говорит о столкновении на старте, неуступчивость в 1-2 поворотах.
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Kemal Gul
Психологическое давление - штука неплохая. Только Фернандо одного не учёл. Чтобы столкнуться на трассе, нужно на этой трассе для начала рядом располагаться. А Макс обычно секунд на 20 отъезжает от Чеко. Как-то победа мексиканца с поула, когда Макс 15-м стартовал из-за технических проблем, заставила многих поверить в борьбу внутри РБ. Не обманывайтесь
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Ма Из
пошла психология)) норм
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гилберт
Ответ Grigori86
Фернандо начал психологическое давление?
Продолжает.
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гилберт
Ой красавец!
+6
-2
+4
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Grigori86
Фернандо начал психологическое давление?
+13
-4
+9
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