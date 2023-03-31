Фернандо Алонсо: «Говорят, в «Ред Булл» жаркая атмосфера, может случиться столкновение между Ферстаппеном и Пересом»
Фернандо Алонсо не исключил аварии между Максом Ферстаппеном и Серхио Пересом.
«Мы понимаем, что «Ред Булл» далеко впереди, но случиться может всякое – проблема с надежностью, столкновение между ними, также много говорят, что там жаркая обстановка – понаблюдаем.
«Феррари» тоже прекрасная команда, как и «Мерседес». Мы видели, как «Мерседес» стартовал в прошлом году, а затем выиграл гонку в Бразилии. Надеюсь, мы останемся в борьбе, но конкуренция будет напряженной», – сказал пилот «Астон Мартин» перед Гран-при Австралии.
Двукратный чемпион «Формулы-1» отреагировал на послание от первой ракетки мира Карлоса Алькараса – после матча в Майами испанец намекнул на 33-ю победу соотечественника:
«Даже не знаю, что сказать, [о 33-й победе] говорят все больше и больше, но приятно, что вся страна болеет «Формулой-1».
И спасибо Карлитосу за надпись на камере. Его ждет захватывающий сезон, нужно сохранить первую строчку – желаем ему удачи».
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Без каких либо сторонних влияний у Чеко естественно шансов ноль. Он как пилот слабее, плюс болид полностью собран под Макса, а давно известно, что у них обоих разные предпочтения.
В том что оказывает давление методаии, известными каждому школьнику сейчас?)))
Перес, Макс и Хорнер дураки же, не понимают.
Ты если надеешься на такое, то молчи в тряпочку, пусть RB сами ошибаются, а так им доп разговор проведут в команде, да и всё.