«Ред Булл» обеспокоен проблемами с надежностью и не уверен, что болиды выдержат Гран-при Австралии (AMuS)

Проблемы с надежностью – единственное, что может помешать « » в Мельбурне.

На Гран-при Австралии чемпионы могут сделать третий дубль подряд, что станет рекордом команды. В то же время в «Ред Булл» переживают из-за трудностей, возникших в начале сезона, утверждает Auto Motor und Sport. На Гран-при Саудовской Аравии Макс Ферстаппен стартовал лишь 15-м из-за технической неполадки в квалификации. Нидерландец жаловался на проблемы и во время гонки.

«Пока нам не удалось провести чистый уик-энд без каких-либо проблем», – сообщили изданию в команде.

«Ред Булл» все еще выявляет, что послужило причиной поломки приводного вала на болиде Ферстаппена в Джидде. Предполагается, что слабым местом является контроль качества деталей от поставщиков.

«Беспокойство по поводу надежности написано на лицах всех членов команды перед Мельбурном. Никто в «Ред Булл» не может гарантировать, что болиды выдержат», – говорится в статье.

Журналисты отрицают, что «Ред Булл» применил радикальные идеи – в частности, касающиеся коробки передач. В команде отмечают, что коробку передач и приводной вал взяли с машины 2022 года ради экономии бюджета.

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