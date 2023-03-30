«Ред Булл» обеспокоен проблемами с надежностью и не уверен, что болиды выдержат Гран-при Австралии (AMuS)

Теги Гран-при Австралии Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Саудовской Аравии Авто

Проблемы с надежностью – единственное, что может помешать «Ред Булл» в Мельбурне.

На Гран-при Австралии чемпионы могут сделать третий дубль подряд, что станет рекордом команды. В то же время в «Ред Булл» переживают из-за трудностей, возникших в начале сезона, утверждает Auto Motor und Sport. На Гран-при Саудовской Аравии Макс Ферстаппен стартовал лишь 15-м из-за технической неполадки в квалификации. Нидерландец жаловался на проблемы и во время гонки.

«Пока нам не удалось провести чистый уик-энд без каких-либо проблем», – сообщили изданию в команде.

«Ред Булл» все еще выявляет, что послужило причиной поломки приводного вала на болиде Ферстаппена в Джидде. Предполагается, что слабым местом является контроль качества деталей от поставщиков.

«Беспокойство по поводу надежности написано на лицах всех членов команды перед Мельбурном. Никто в «Ред Булл» не может гарантировать, что болиды выдержат», – говорится в статье.

Журналисты отрицают, что «Ред Булл» применил радикальные идеи – в частности, касающиеся коробки передач. В команде отмечают, что коробку передач и приводной вал взяли с машины 2022 года ради экономии бюджета.

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12 комментариев

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Евгений Потапенко
Похоже переманили из Мерседеса главного специалиста по превозмоганию.
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Виталий ВВАЙ
Ответ M93
Да тут намечается превозмогание покруче, чем у Мерседеса.
Если РедБул начнет "глушить" двигатель, вот это будет номер. Помнится как здесь когда-то расказывали что хонда ни на что не способна ))
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Женёк Кропухинский
Двигло на 85 процентов и дубль с преимуществом в 5 секунд, а не 45.
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Алексей Дольский
Это другое)
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Рнпрл Аари
Ответ Hans_Zimmer
Цитата «сообщили изданию в команде»
Так можно любой заголовок подписать. Был бы конкретно человек назван
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Hans_Zimmer
Ответ Рнпрл Аари
Так а чего расшумелись? Это говорит журнал а не кто то из команды.
Цитата «сообщили изданию в команде»
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M93
Да тут намечается превозмогание покруче, чем у Мерседеса.
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Рнпрл Аари
Так а чего расшумелись? Это говорит журнал а не кто то из команды.
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Romeo Yankovich
где те лицемерчики, которые за "превозмогание" клеймили другую команду???))
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bogdan fedyuk
верю, что рб превозмогут такие невероятные трудности.
+5
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+4
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Brigande
Чет начинает напоминать одних превозмогателей .
Прошло две гонки , два дубля , вообще без шансов для других , но мы переживаем )
+13
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+12
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Арсен Венгер (копия)
Да ещё и макс болеет.. как же бедняги с преимуществом 20 км/ч на прямых превозмогать будут..
+5
-3
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