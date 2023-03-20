Гельмут Марко о проблемах на болиде Ферстаппена: «Должны провести тщательное расследование и выявить источник возникновения этих вибраций»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что на Гран-при Саудовской Аравии его вновь беспокоили проблемы с вибрацией приводного вала.
В субботней квалификации Ферстаппен досрочно выбыл из борьбы из-за поломки приводного вала, и хотя дистанцию гонки обновленная машина проехала без проблем, у Макса возникали те же ощущения, что и раньше:
«В гонке у нас снова возникли проблемы с приводным валом, судя по всему. Только на этот раз машина не сломалась. Однако в кокпите вибрации и небольшое смещение баланса ощущались довольно сильно».
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко уверен, что команда найти причину неполадок и проблемы в будущем будут устранены:
«Мы должны провести тщательное расследование и выявить источник возникновения этих вибраций. Может быть, Макс просто чуть сильнее Серхио атаковал поребрики. Мы пока не знаем. Но при этом все равно сумел проехать лучший круг в гонке. Мы в любом случае изучим все проблемы».
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