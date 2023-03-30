Макс Ферстаппен о болезни перед Джиддой: «Я едва мог ходить, мне как будто не хватало одного легкого»

рассказал, насколько тяжелой была болезнь перед Гран-при Саудовской Аравии.

Двукратный чемпион «Формулы-1» прибыл в Джидду на день позже. Команда сообщила о расстройстве желудка, а после уик-энда советник « » Гельмут Марко заявил, что пилот серьезно переболел гриппом. Гонку выиграл Серхио Перес, Макс финишировал вторым.

Ферстаппен признался, что не полностью восстановился к и ждет перерыва, который продлится почти весь апрель.

«Пару недель назад я бы сказал, что не жду. Но потом я серьезно заболел и с тех пор испытывал проблемы, особенно в последней гонке. Так что я постараюсь за эти три недели вернуться к лучшей форме, пройти полную программу подготовки.

Я едва мог ходить. Было ощущение, как будто не хватало одного легкого. Когда я начал уик-энд, мне по-настоящему казалось, что все позади, ведь обычно через два-три дня после болезни приходишь в норму, приступаешь к тренировкам. Но когда я запрыгнул в машину в первой практике, то после одного быстрого круга мне пришлось два круга восстанавливаться, чтобы нормально дышать.

Так что, безусловно, это повлияло на уик-энд, что мне не понравилось. Это одна из первых гонок, когда я чувствовал себя ограниченным с физической точки зрения – подобное очень разочаровывает», – заявил нидерландец.

Макс также надеется, что в Мельбурне пилотировать будет легче:

«Я стараюсь над этим работать, и, думаю, ситуация значительно улучшилась. По идее уик-энд должен пройти нормально.

Думаю, просто все сошлось, и Джидда – довольно трудная трасса: если не все в порядке, это ощущается. Но, к сожалению, такое случается, можно подхватить вирус и все такое. Надеюсь, у меня все будет нормально до конца сезона».

Гельмут Марко: «На самом деле перед Гран-при Саудовской Аравии Ферстаппен серьезно переболел гриппом»

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