Расстройство желудка не угрожало участию Ферстаппена в гонке: «Для этого нужно было сломать обе ноги и обе руки»

высказался о проблемах со здоровьем перед Гран-при Саудовской Аравии.

Пилот « » прибыл в Джидду на день позже из-за расстройства желудка, что не помешало ему стать быстрейшим в первых двух практиках.

Ферстаппен ответил на вопрос Viaplay, угрожало ли недомогание участию в гонке:

«Нет. Для этого нужно было сломать обе ноги и обе руки».

Ферстаппен из-за расстройства желудка прилетит на Гран-при Саудовской Аравии на день позже

Гран-при Саудовской Аравии-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Алонсо и Перес – в топ-3, Окон – 4-й