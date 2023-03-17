Расстройство желудка не угрожало участию Ферстаппена в гонке: «Для этого нужно было сломать обе ноги и обе руки»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Саудовской Аравии Здоровье Авто

Макс Ферстаппен высказался о проблемах со здоровьем перед Гран-при Саудовской Аравии.

Пилот «Ред Булл» прибыл в Джидду на день позже из-за расстройства желудка, что не помешало ему стать быстрейшим в первых двух практиках.

Ферстаппен ответил на вопрос Viaplay, угрожало ли недомогание участию в гонке:

«Нет. Для этого нужно было сломать обе ноги и обе руки».

Ферстаппен из-за расстройства желудка прилетит на Гран-при Саудовской Аравии на день позже

Гран-при Саудовской Аравии-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Алонсо и Перес – в топ-3, Окон – 4-й

2 комментария

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Александр Елисеенко
С таким космовозом может себе позволить остановиться подристать во время гонки
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Alex Sin
Издевается гад, а если бы сломал две руки и одну ногу то ещё подумал бы участвовать в ГП или нет.)
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