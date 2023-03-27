Экс-пилот «Ф-1» Зурер: «Недоверие между Ферстаппеном и Пересом никуда не делось»

Бывший пилот «Формулы-1» Марк Зурер поделился ожиданиями от борьбы и в нынешнем сезоне.

Зурер считает, что в «Ред Булл» может возникнуть конфликтная ситуация, особенно если Пересу удастся вырваться вперед в чемпионате.

«Судя по всему, они действительно не доверяют друг друга. И с тех пор (конфликтной ситуации на прошлогоднем Гран-при Бразилии) это недоверие никуда не делось – оно по-прежнему есть.

Конечно, команда здорово подавляет эту ситуацию, сводит ее на нет, да и пилоты никак не комментируют случившееся. Но в какой-то момент все может взорваться.

Сейчас Серхио видит свой шанс. Конечно, ему приходится надеяться на то, что напарнику еще будет не везти. Но если у Макса снова сломается приводной вал или что-то такое, Перес внезапно окажется явным лидером чемпионата. Хотя все мы знаем, что Макс, конечно, быстрее Серхио.

Что до соперничества, то когда у команды есть столь доминирующее преимущество над остальными, она должна разрешать своим гонщикам бороться друг с другом на трассе – хотя бы ради зрелищности», – рассказал Зурер.

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