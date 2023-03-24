Франц Тост о завершении карьеры: «Могу с уверенностью сказать, что в 70 лет меня уже не будет на командном мостике «Альфа Таури»

Руководитель « » намекнул на скорое завершение карьеры в «Формуле-1».

По словам Тоста, к 70 годам он точно покинет пост руководителя и будет заниматься другими вещами. Сейчас Тосту 67 лет.

«У меня нет какой-то зарезервированной даты. Но что точно на сто процентов, так это то, что в 70 лет меня уже не будет на командном мостике. Это я могу сказать вам с уверенностью.

Еще до того, как мне исполнится 70, я вернусь в Австрию, чтобы наконец-то вновь спокойно покататься на лыжах. Я не катался уже три года – потому что у меня просто нет на это времени. Лучшее время кататься на лыжах – в феврале и марте, а я в это время года постоянно занят», – рассказал Тост.

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