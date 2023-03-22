Валттери Боттас о выступлении на Гран-при Саудовоской Аравии: «Вероятно, машина получила повреждения на первом же круге»

Теги Формула-1 Валттери Боттас Альфа Ромео Гран-при Саудовской Аравии Авто

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас подвел итоги выступления на Гран-при Саудовской Аравии.

По мнению Боттаса, выступление получилось слабым из-за того, что машина получила повреждения на первом же круге заезда.

«Нам очень сильно не хватало скорости. Подозреваю, что на первом же круге, сразу после старта, я проехался по каким-то крупным кускам обломков. Поскольку это можно было почувствовать из кокпита, под днищем. Вероятно, машина получила какие-то повреждения. Сейчас у меня нет других объяснений такой слабой скорости.

В любом случае, мы разберемся. Но не работал ни один комплект шин, машина просто постоянно скользила по трассе из-за нехватки зацепа. Может быть, на «софте» темп и можно было держать, но не дольше 1-2 кругов, затем начиналось все то же самое. Так что да, что-то явно было не так», – рассказал Боттас.

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