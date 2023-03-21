Эстебан Окон: «Альпин» не может быть довольна текущим положением»

Теги Гран-при Бахрейна Феррари Формула-1 Эстебан Окон Гран-при Саудовской Аравии Альпин Авто

Эстебан Окон высказался о тяжелом старте сезона для «Альпин».

На Гран-при Саудовской Аравии Окон заработал свои первые очки, финишировав восьмым, в то время как в Бахрейне сошел после трех штрафов. Всего на счету «Альпин» восемь очков, команда занимает пятое место в Кубке конструкторов после двух этапов.

«Рад наконец начать сезон, скажем так. Для нас это сильный уик-энд. Мы извлекли максимум в квалификации, в гонке тоже. Мы не могли сдержать машины лидеров, честно говоря. В какой-то момент мы думали, мы получится остановить «Феррари», но ее болиды слишком быстры.

В целом сильный уик-энд, но нам нужно нечто большее, чтобы достать соперников. Мы не можем быть довольны текущим положением. Некоторые команды совершили огромный скачок по отношению к остальным, так что это возможно. Необходимо продолжать сражаться, углубляться в проблемы, размышлять – так настроена и команда. Но нет, довольствоваться ситуацией мы не можем», – сообщил француз.

Ландо Норрис: «Думаю, что в средней группе лидирует «Альпин». «Уильямс» тоже быстрее нас»

«Альпин» внесла операционные изменения после 3 штрафов Окона в Бахрейне, гонщик встретился с ФИА

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleus Marcus
Ответ Великий Алонсо
Как это не может быть довольна? Альпин же истинный середнячок, топ-3 и АМ с их ресурсами на другом уровне. Так что Окоша продолжай радоваться привычным 8-12 местам, пока Фернандо берет подиумы.
у тебя от Петрова даже так не полыхает, как от Окона)))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ffmp
Обгон не Алонсо, инженеры не Фэллоус, Росси не Стролл старший. Пусть радуется что пока обгоняет напарника, как Гасли вклинится и привыкнет к новому болиду, дни Окона будут сочтены. Как он столько продержался большой вопрос, когда есть намного перспективные ребята
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Великий Алонсо
Как это не может быть довольна? Альпин же истинный середнячок, топ-3 и АМ с их ресурсами на другом уровне. Так что Окоша продолжай радоваться привычным 8-12 местам, пока Фернандо берет подиумы.
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий