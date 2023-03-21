Эстебан Окон: «Альпин» не может быть довольна текущим положением»

высказался о тяжелом старте сезона для «Альпин».

На Гран-при Саудовской Аравии Окон заработал свои первые очки, финишировав восьмым, в то время как в Бахрейне сошел после трех штрафов. Всего на счету «Альпин» восемь очков, команда занимает пятое место в Кубке конструкторов после двух этапов.

«Рад наконец начать сезон, скажем так. Для нас это сильный уик-энд. Мы извлекли максимум в квалификации, в гонке тоже. Мы не могли сдержать машины лидеров, честно говоря. В какой-то момент мы думали, мы получится остановить « », но ее болиды слишком быстры.

В целом сильный уик-энд, но нам нужно нечто большее, чтобы достать соперников. Мы не можем быть довольны текущим положением. Некоторые команды совершили огромный скачок по отношению к остальным, так что это возможно. Необходимо продолжать сражаться, углубляться в проблемы, размышлять – так настроена и команда. Но нет, довольствоваться ситуацией мы не можем», – сообщил француз.

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