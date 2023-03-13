«Открытая конкуренция между производителями больше не является правильным подходом». Марио Изола не видит возвращения «шинных войн» в «Ф-1»

Глава гоночного подразделения «Пирелли» Марио Изола рассказал, что итальянская компания хотела бы продолжать сотрудничество с «Формулой-1» в будущем.

вскоре откроет новый тендер на поставку шин для «Формулы-1», начиная с 2025 года. При этом считается, что «Ф-1» и « » очень довольны результатами и что обе стороны хотят продолжать сотрудничество:

«Мы довольны текущей ситуацией. «Формула-1» переживает успешный период, и я считаю, что частично этот успех обусловлен тем, что мы следовали инструкциям серии и разрабатывали шины необходимого уровня качества, износа, целостности и так далее. Поэтому мы ради продолжать эту работу и продолжать сотрудничество с «Формулой-1».

Что касается «шинных войн», то сейчас очень многие чемпионаты пользуются услугами только одного поставщика. Это хороший способ получить качественный продукт, который будет одинаковым для всех. И хороший способ сократить расходы.

Мне кажется, что открытая конкуренция между производителями шин не является правильным подходом и не входит в планы чемпионата.

У нас хорошие отношения и с ФИА, и с командами чемпионата. Мы входим и спортивный, и в технический комитет, мы высказываем свое мнение по ряду вопросов, вносим свой вклад в общее дело. И мы отлично сработались с командами, с ФИА, с пилотами – ведь прислушиваться к их мнению тоже очень важно».

Изола также рассказал, почему «Пирелли» хочет продолжать работу в «Формуле-1», несмотря на всю ту критику, которой компания подвергалась за все эти годы со стороны болельщиков:

«Мы используем «Формулу-1» для передачи технологий. Это самые быстрые в мире гоночные болиды, здесь ты можешь протестировать свою продукцию в самых требовательных условиях. И из работы в «Формуле-1» мы также черпаем идеи для своей продукции для дорожных автомобилей.

Мы разработали новые материалы, новые производственные процессы, улучшили контроль качества. Что касается известности бренда, то здесь, как мне кажется, « » тоже очень многое дала «Пирелли». Сейчас «Пирелли» ассоциируется с «Формулой-1» – а это означает, что мы производим шины для лучшей в мире гоночной серии».

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