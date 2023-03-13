«Открытая конкуренция между производителями больше не является правильным подходом». Марио Изола не видит возвращения «шинных войн» в «Ф-1»

Теги ФИА Пирелли Формула-1 Марио Изола Авто

Глава гоночного подразделения «Пирелли» Марио Изола рассказал, что итальянская компания хотела бы продолжать сотрудничество с «Формулой-1» в будущем.

ФИА вскоре откроет новый тендер на поставку шин для «Формулы-1», начиная с 2025 года. При этом считается, что «Ф-1» и «Пирелли» очень довольны результатами и что обе стороны хотят продолжать сотрудничество:

«Мы довольны текущей ситуацией. «Формула-1» переживает успешный период, и я считаю, что частично этот успех обусловлен тем, что мы следовали инструкциям серии и разрабатывали шины необходимого уровня качества, износа, целостности и так далее. Поэтому мы ради продолжать эту работу и продолжать сотрудничество с «Формулой-1».

Что касается «шинных войн», то сейчас очень многие чемпионаты пользуются услугами только одного поставщика. Это хороший способ получить качественный продукт, который будет одинаковым для всех. И хороший способ сократить расходы.

Мне кажется, что открытая конкуренция между производителями шин не является правильным подходом и не входит в планы чемпионата.

У нас хорошие отношения и с ФИА, и с командами чемпионата. Мы входим и спортивный, и в технический комитет, мы высказываем свое мнение по ряду вопросов, вносим свой вклад в общее дело. И мы отлично сработались с командами, с ФИА, с пилотами – ведь прислушиваться к их мнению тоже очень важно».

Изола также рассказал, почему «Пирелли» хочет продолжать работу в «Формуле-1», несмотря на всю ту критику, которой компания подвергалась за все эти годы со стороны болельщиков:

«Мы используем «Формулу-1» для передачи технологий. Это самые быстрые в мире гоночные болиды, здесь ты можешь протестировать свою продукцию в самых требовательных условиях. И из работы в «Формуле-1» мы также черпаем идеи для своей продукции для дорожных автомобилей.

Мы разработали новые материалы, новые производственные процессы, улучшили контроль качества. Что касается известности бренда, то здесь, как мне кажется, «Формула-1» тоже очень многое дала «Пирелли». Сейчас «Пирелли» ассоциируется с «Формулой-1» – а это означает, что мы производим шины для лучшей в мире гоночной серии».

«Мерседес» слил «Ред Булл» полкруга, до подиумов не достать – время для перестройки на полсезона. И это после одной гонки!

7 комментариев

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Вадим flanec
Ответ Lordk
Как в случае разных поставщиков шин контролировать, чтобы скорость износа софта не превышала дистанцию всей гонки? )
Вообще-то мой комментарий не про износ шин и контроль за этим делом, а о том, что Пирелли хочет монополизировать поставку шин в F1. Конкуренция производителей продукта, основа рынка и двигатель прогресса, а где здесь двигатель прогресса, о чём так пекутся западные демократии. Получается критиковали Россию за естественные монополии, а сами то чем занимаются? Ну а контроль за шинами осуществляют производители, совместно с командами, которым и поставляют свою продукцию. Это же здорово, когда есть возможность наилучшего выбора производителя шин, для своих команд. Одним лучше подходит Пирелли, другим Мишлен, третьим Бриджстоун.
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Lordk
Ответ kaimussen
Так же, как и с одним производителем, только два раза)
С одним производителем у производителя нет никакой мотивации делать скорость деградации шин меньше, чем нужно серии. В случае же если у команд будут свои поставщики, то те разумеется будут заинтересованы в том, чтобы их софт держался как можно дольше.

И контролировать это... Крайне сложно. Ф1 даже двигатели не научилась достаточно контролировать, а как контролировать то, где даже непонятно а чего вообще требовать? И как контролировать это?
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ЭЮЯ
Ну ребят, если вы до этого дошли, то следующий шаг - сделать одинаковые болиды. Ну а как иначе?
Мы любили Ф1 как раз за это - за конкуренцию в разных областях - аэродинамике, мотористов, шинников, с дозаправками и разными стратегиями.. Где теперь это все?
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kaimussen
Ответ Lordk
Как в случае разных поставщиков шин контролировать, чтобы скорость износа софта не превышала дистанцию всей гонки? )
Так же, как и с одним производителем, только два раза)
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Lordk
Ответ Вадим flanec
Так конкуренция, это же рынок, капитализм. Иль в Европе политическая ситуация изменилась, что решили двинуть к монополизму.
Как в случае разных поставщиков шин контролировать, чтобы скорость износа софта не превышала дистанцию всей гонки? )
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Рнпрл Аари
Да нужен только один производитель. Но хотелось бы посмотреть как с этим справятся другие фирмы будет ли лучше или хуже.
И по мне лишком продолжительный контракт с Пирелли
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Вадим flanec
Так конкуренция, это же рынок, капитализм. Иль в Европе политическая ситуация изменилась, что решили двинуть к монополизму.
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