Гюнтер Штайнер после Гран-при Саудовской Аравии: «Теперь мы смотрим на сезон с осторожным оптимизмом»

Руководитель « » поделился мнением о положении команды на старте сезона-2023.

По итогам гонок в Бахрейне и Саудовской Аравии «Хаасу» удалось набрать один балл – и команда делит с «Уильямсом» 7-8 позицию в Кубке конструкторов.

«Как я уже говорил после этапа в Бахрейне, мы не знали возможностей нашей машины и положения команды. Теперь у нас есть об этом определенное представление.

Мы в борьбе, и на самом деле мы смотримся весьма неплохо – все начинает складываться воедино. После Гран-при Бахрейна мы не запаниковали – теперь же мы смотрим на сезон с осторожным оптимизмом», – рассказал Штайнер.

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