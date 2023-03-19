Макс Ферстаппен: «Прорываться через пелотон было очень непросто – но мы отыгрались, я рад»

Пилот « » подвел итоги Гран-при Саудовской Аравии, на котором занял второе место.

«Да, прорываться через пелотон было очень непросто. Было трудно преследовать соперников на первом секторе в начале гонки, машина часто начиналась скользить по трассе.

Но как только я сумел разобраться с ними по одному, то сумел поймать неплохой ритм. И конечно я доволен тем, что попал на подиум. Мы очень здорово отыгрались, я этому рад», – рассказал Ферстаппен.

Перес выиграл Гран-при Саудовской Аравии, Ферстаппен прорвался на второе место