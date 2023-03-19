Макс Ферстаппен: «Прорываться через пелотон было очень непросто – но мы отыгрались, я рад»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Саудовской Аравии Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Саудовской Аравии, на котором занял второе место.

«Да, прорываться через пелотон было очень непросто. Было трудно преследовать соперников на первом секторе в начале гонки, машина часто начиналась скользить по трассе.

Но как только я сумел разобраться с ними по одному, то сумел поймать неплохой ритм. И конечно я доволен тем, что попал на подиум. Мы очень здорово отыгрались, я этому рад», – рассказал Ферстаппен.

Перес выиграл Гран-при Саудовской Аравии, Ферстаппен прорвался на второе место

15 комментариев

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aim
Чтото запахло хемилтонщиной..
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gljallag
Ответ John Martin
После СК интерес упал, на харде просто все ехали и смотреть было не на что....
Разве что борьба за 10 место и еще маки с вилами в конце.
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gljallag
«Да, прорываться через пелотон было очень непросто, на первых двух кругах, а потом разрешили использовать drs» :)
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Сергей Богатырев
Ответ Мадина Уйгурова
он в 9 интервью из 10 говорит, что у него быстрейший болид, вот 1 раз сказал, что было трудно и то уточнил что это дело в скольжении на первом секторе, а хейтеры уже сравнивают его с Превозмогателем. Не ребят, не проконает
Макс Ферстаппен: «Если я в такой ситуации смогу прорваться на подиум – это будет нечто». Ещё и как проканает.
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Alesha_451
Сверх-быстрая тачка, сам по себе топ-пилотыч, так ещё фарт дикий. Реально Хэмо-заменитель нам на следующие лет 5)) Хотя в этой гонке недоработал - все практики накидывал Перцу, а в гонке ехали равным темпом. Мог лучше
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Say Hello to the Robots
То-то он на стартовой прямой всех объезжал без борьбы
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ffmp
Ответ Мадина Уйгурова
он в 9 интервью из 10 говорит, что у него быстрейший болид, вот 1 раз сказал, что было трудно и то уточнил что это дело в скольжении на первом секторе, а хейтеры уже сравнивают его с Превозмогателем. Не ребят, не проконает
Причем тут хейт и с чего решил что я хейчу. Что тот, что этот будут превозмогать когда у них быстрейший болид
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United_LP
Очень непросто... Лицемер.
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Рнпрл Аари
Ответ arspurs9
Непросто? Серьезно?) когда к 25 кругу ты на 2-м месте то да, это действительно тяжело)
Если бы не СК то топы были бы далёко и долго догонял бы
+6
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John Martin
После СК интерес упал, на харде просто все ехали и смотреть было не на что....
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arspurs9
Непросто? Серьезно?) когда к 25 кругу ты на 2-м месте то да, это действительно тяжело)
+4
-4
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Мадина Уйгурова
Ответ ffmp
Превозм… ой, простите, это же Ферз, на скилле пробрался
он в 9 интервью из 10 говорит, что у него быстрейший болид, вот 1 раз сказал, что было трудно и то уточнил что это дело в скольжении на первом секторе, а хейтеры уже сравнивают его с Превозмогателем.
Не ребят, не проконает
+30
-9
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Зубы Дзюбы
Ох уж этот прорыв на питлейне под пейскаром)
+7
-3
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Paninaro
Ответ ffmp
Превозм… ой, простите, это же Ферз, на скилле пробрался
С дрс РБ просто объезжал всех без какой-либо борьбы. Наверное в этом и есть скилл голландской балерины.)
+10
-7
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ffmp
Превозм… ой, простите, это же Ферз, на скилле пробрался
+21
-9
+12
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