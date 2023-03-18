Де Врис пропускает 3-ю практику из-за проблем с болидом. Пилоту «Альфа Таури» меняют мотор
Гонщик «Альфа Таури» Ник де Врис не принимает участие в третьей сессии свободных заездов перед Гран-при Саудовской Аравии.
Команда сообщила, что обнаружила проблему с машиной де Вриса и меняет силовую установку. Нидерландец не сможет выехать на трассу в практике.
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