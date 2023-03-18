Де Врис пропускает 3-ю практику из-за проблем с болидом. Пилоту «Альфа Таури» меняют мотор

Теги Альфа Таури Формула-1 Ник де Врис Гран-при Саудовской Аравии Авто

Гонщик «Альфа Таури» Ник де Врис не принимает участие в третьей сессии свободных заездов перед Гран-при Саудовской Аравии.

Команда сообщила, что обнаружила проблему с машиной де Вриса и меняет силовую установку. Нидерландец не сможет выехать на трассу в практике.

Франц Тост: «Больше не доверяю инженерам «Альфа Таури». Они говорили, что машина фантастическая»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий