Де Врис пропускает 3-ю практику из-за проблем с болидом. Пилоту «Альфа Таури» меняют мотор

Гонщик «Альфа Таури» Ник де не принимает участие в третьей сессии свободных заездов перед .

Команда сообщила, что обнаружила проблему с машиной де Вриса и меняет силовую установку. Нидерландец не сможет выехать на трассу в практике.

Франц Тост: «Больше не доверяю инженерам «Альфа Таури». Они говорили, что машина фантастическая»

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