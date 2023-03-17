Фернандо Алонсо: «Без понятия, где окажусь в квалификации. Я просто буду пилотировать»

не понимает, на что рассчитывать в квалификации в Джидде.

По итогам тренировок перед Гран-при Саудовской Аравии пилот «Астон Мартин» попал в топ-3. Тем не менее, двукратный чемпион «Формулы-1» считает, что выводы из свободных заездов делать невозможно.

«Посмотрим. Пятница никогда не показывает истинный расклад сил. Даже в Бахрейне мы были очень сильны в практиках, а в субботу оказались пятыми. До квалификации трудно давать прогнозы.

Мы провели запланированную программу и пока не нашли идеальный баланс, так что нужно будет еще поискать. Но пока все нормально, хороший старт.

Без понятия, где я окажусь. Я просто буду пилотировать машину в квалификации, и увидим. Но, естественно, между гонками много тренировок, много данных для анализа, прогнозов и оценок. В этом красота «Формулы-1». Нам же, командам и пилотам, трудно полагаться на практики», – сообщил Фернандо.

Гран-при Саудовской Аравии-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Алонсо и Перес – в топ-3, Окон – 4-й

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