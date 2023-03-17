Логан Сарджент: «Мне нужно привыкнуть ко всему до такой степени, чтобы это стало моим вторым «я»

Пилот « » Логан Сарджент считает, что Гран-при Саудовской Аравии команда проведет лучше первого этапа.

Перед гонкой в Бахрейне напарник американца Алекс Албон предсказывал, что болид FW45 окажется самым медленным. Тем не менее таец финишировал 10-м, а Сарджент – 12-м.

«Думаю, на бумаге мы даже лучше, чем в Бахрейне. Это не значит, что другие команды не привезут обновления – так что ничего точно сказать нельзя. Да и трасса совсем другая.

Это мой первый опыт в «Ф-1» на городском треке – очевидно, должно быть сложно. Будет переменный ветер, но, надеюсь, мы окажемся быстры», – сказал Сарджент.

Также пилот немного рассказал об адаптации к «Формуле-1» после дебютной гонки.

«Я многому научился за [свой первый] уик-энд. Я не только показал самому себе, что у меня есть темп, но и пережил первый старт, первый пит-стоп, первую работу с шинами.

Мне нужно привыкнуть ко всему до такой степени, чтобы это стало моим вторым «я». Чтобы все было естественным и мне не пришлось думать на ходу и отвлекаться от своих задач. Но, думаю, после первого прохождения через эти процедуры все уже стало более привычным».

Гран-при Саудовской Аравии-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Алонсо и Перес – в топ-3, Окон – 4-й