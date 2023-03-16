Фредерик Вассер: «Не считаю, что ключевые специалисты покинут «Феррари»

Руководитель «Феррари» ожидает, что сохранит важных сотрудников.

Итальянские СМИ сообщали о скором уходе спортивного директора Лорана Мекьеса, а до этого со Скудерией попрощался глава отдела аэродинамики Давид Саншес.

«Недовольные люди [и те, которые могут уйти] – разные истории. Полагаю, когда не добиваешься ожидаемых результатов, нормально быть недовольным. Я недоволен!

Но главное – работать сообща, как одна команда, пытаться добиться максимальных результатов и прибавлять. Уход из компании – совсем другое дело. Не знаю, что происходило с Лораном в прошлом, однако мы знакомы 25 лет или вроде того. Я ему доверяю. Мы очень здорово сотрудничаем, и в будущем он станет одним из столпов компании.

Если честно, такова жизнь компании – каждый год происходит текучка. Но если говорить о ключевых фигурах – я так не думаю. Конечно, какие-то люди уйдут, другие придут. Но подобное происходит в любой команде «Ф-1».

У нас есть прочная группа, мы выстраиваем коллектив на будущее. Не считаю, что ключевые специалисты покинут команду», – заявил Вассер.

Француз также поделился мнением об исполнительном директоре Бенедетто Виньей, с которым у него якобы произошел конфликт:

«Между нами прозрачное сотрудничество. На мой взгляд, пока все устроено очень хорошо, обсуждения открытые. Он высказывает поддержку по каждому вопросу, я точно не могу жаловаться. Полагаю, это слухи или анализ со стороны – мы с Бенедетто очень позитивно сотрудничаем».

В «Феррари» нет паники – большая часть утечек в итальянской прессе является устаревшей информацией (AMuS)

Вассер открыто выражал недовольство исполнительным директором «Феррари» из-за ограниченных полномочий (CdS)