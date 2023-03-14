Диего Тонди будет отвечать за концепцию болидов «Феррари» (It.motorsport)

Диего Тонди занял должность Давида Саншеса, покинувшего команду «Феррари».

Тонди будет отвечать за концепцию болидов, а также руководить отделом аэродинамики. Об этом сообщает It.motorsport.com. Ранее претендентом на данную позицию считался Алессандро Чинелли.

Помогать Тонди будут два экс-специалиста «Ред Булл», которые «привнесут свежий воздух из чемпионской команды», отмечает издание.

Также предполагается, что спортивный директор Лоран Мекьес и главный моторист Энрико Гуалтьери останутся в «Феррари».

Комментатор «Ф-1» Лэйзенби о переходе Хэмилтона: «Если «Феррари» станет уверенно быстрее «Мерседеса», я бы не стал ничего исключать»