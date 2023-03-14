Диего Тонди будет отвечать за концепцию болидов «Феррари» (It.motorsport)

Теги Феррари Формула-1 Лоран Мекьес Давид Саншес Авто

Диего Тонди занял должность Давида Саншеса, покинувшего команду «Феррари».

Тонди будет отвечать за концепцию болидов, а также руководить отделом аэродинамики. Об этом сообщает It.motorsport.com. Ранее претендентом на данную позицию считался Алессандро Чинелли.

Помогать Тонди будут два экс-специалиста «Ред Булл», которые «привнесут свежий воздух из чемпионской команды», отмечает издание.

Также предполагается, что спортивный директор Лоран Мекьес и главный моторист Энрико Гуалтьери останутся в «Феррари».

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1 комментарий

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Jetter
Был главным инженером по аэродинамике, станет главой отдела аэродинамики. Ок, существенная разница, видимо. Я так понимаю, вся аэродинамика болида - его работа. Видимо, довольны, пошел на повышение. Вот два специалиста из РБ - более интересная информация. Но что это за люди никто не знает, судя по всему. Какие-то рядовые сотрудники, видимо.
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