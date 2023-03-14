Фредерик Вассер: «В «Феррари» у меня есть власть принимать решения, которой не было в других командах»

Теги Феррари Формула-1 Маттиа Бинотто Фредерик Вассер Давид Саншес Авто

Фредерик Вассер отреагировал на слухи о недовольстве своей позицией в «Феррари».

Ранее сообщалось, что у нового руководителя Скудерии возник конфликт с исполнительным директором Бенедетто Виньей: Вассер якобы открыто высказывался по поводу недостаточно широких полномочий.

«У меня есть возможности и власть принимать решения, которых никогда не было в других командах. Такова реальность», – сказал Фред в интервью Auto Hebdo.

Вассер прокомментировал и уход из команды Давида Саншеса, руководившего созданием двух последних болидов:

«[Перестановки] неизбежны. Есть люди, которые были очень близки к Маттиа [Бинотто] и предпочли уйти – меня это не беспокоит. Есть другие специалисты, которые, возможно, в какой-то момент переживали за свое будущее».

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5 комментариев

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trav
В современном мире где большинство предпочитает отмолчаться за спинами коллег, человек, который может и хочет принимать решения очень ценен. Надеюсь у Вассера получится сделать Феррари лидером
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Anastasia Smelova
Я получил власть, которая и не снилась моему отцу!
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M93
Есть мнения, что на самом деле все перетурбации начались не из-за Вассера, а из-за ставленника Элкана - Виньи, который стал вмешиваться в дела команды.
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United_LP
не заигрался бы только
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ffmp
Хочется все таки пожелать ему удачи. Рим тоже строился не один день
+2
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