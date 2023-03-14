Фредерик Вассер: «В «Феррари» у меня есть власть принимать решения, которой не было в других командах»

Фредерик Вассер отреагировал на слухи о недовольстве своей позицией в «Феррари».

Ранее сообщалось, что у нового руководителя Скудерии возник конфликт с исполнительным директором Бенедетто Виньей: Вассер якобы открыто высказывался по поводу недостаточно широких полномочий.

«У меня есть возможности и власть принимать решения, которых никогда не было в других командах. Такова реальность», – сказал Фред в интервью Auto Hebdo.

Вассер прокомментировал и уход из команды Давида Саншеса, руководившего созданием двух последних болидов:

«[Перестановки] неизбежны. Есть люди, которые были очень близки к Маттиа [ ] и предпочли уйти – меня это не беспокоит. Есть другие специалисты, которые, возможно, в какой-то момент переживали за свое будущее».

Вассер открыто выражал недовольство исполнительным директором «Феррари» из-за ограниченных полномочий (CdS)

Мекьес недоволен новой структурой управления «Феррари» и хочет уйти – у него есть предложения от «Альпин», ФИА и «Либерти»

Новым руководителем отдела аэродинамики в «Феррари» может стать Алессандро Чинелли – ранее он 17 лет работал в Скудерии (GdS)