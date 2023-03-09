Макс Ферстаппен: «Не вижу смысла в новом формате квалификации. Лучше работать над тем, чтобы машины стали ближе по скорости»

Теги Гран-при Бахрейна Ред Булл Формула-1 Серхио Перес регламент Макс Ферстаппен Гран-при Эмилии-Романьи Авто

Макс Ферстаппен раскритиковал новый формат квалификации.

Как сообщалось ранее, на Гран-при Эмилии-Романьи пилоты будут использовать «хард» в первом сегменте квалификации, «медиум» – во втором и «софт» – в третьем. В нынешнем сезоне состоятся две квалификации в экспериментальном формате.

«Не думаю, что нам нужно такое в квалификации. Я правда не вижу смысла. Лучше работать над тем, чтобы машины стали ближе по скорости, чем повышать зрелищность подобными мерами. Полагаю, это просто решение ради шоу», – сообщил двукратный чемпион «Формулы-1».

Аналогичные мысли высказал напарник Макса по «Ред Булл» Серхио Перес:

«Думаю, это для шоу. Вряд ли нам это нужно. Я не считаю, что есть необходимость, особенно после захватывающей квалификации в Бахрейне».

Экспериментальный формат квалификации «Ф-1» дебютирует в Имоле (Autosport)

1 комментарий

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Kudim41
Какой же он адекватный!! Просто приятно читать!
Даже сравнивать кое с кем не хочется!
Максу не интересны уходы в закат! Ему нужны настоящие гонки
+1
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+1
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