Макс Ферстаппен: «Не вижу смысла в новом формате квалификации. Лучше работать над тем, чтобы машины стали ближе по скорости»

раскритиковал новый формат квалификации.

Как сообщалось ранее, на Гран-при Эмилии-Романьи пилоты будут использовать «хард» в первом сегменте квалификации, «медиум» – во втором и «софт» – в третьем. В нынешнем сезоне состоятся две квалификации в экспериментальном формате.

«Не думаю, что нам нужно такое в квалификации. Я правда не вижу смысла. Лучше работать над тем, чтобы машины стали ближе по скорости, чем повышать зрелищность подобными мерами. Полагаю, это просто решение ради шоу», – сообщил двукратный чемпион «Формулы-1».

Аналогичные мысли высказал напарник Макса по «Ред Булл» Серхио Перес:

«Думаю, это для шоу. Вряд ли нам это нужно. Я не считаю, что есть необходимость, особенно после захватывающей квалификации в Бахрейне».

Экспериментальный формат квалификации «Ф-1» дебютирует в Имоле (Autosport)