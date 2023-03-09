Тото Вольфф о том, что «Мерседес» «не послушал» Хэмилтона: «Мы едины. Не думаю, что очень плохой старт это изменит»

Теги Гран-при Бахрейна Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Тото Вольфф прокомментировал критику «Мерседеса» со стороны Льюиса Хэмилтона.

После Гран-при Бахрейна Хэмилтон сообщил, что предупреждал команду о трудностях еще в 2022-м.

«В прошлом году я говорил команде обо всем. Рассказывал обо всех проблемах болида. Дело в ответственности. В том чтобы встать и сказать: «Знаешь, да, мы тебя не послушали, машина сейчас не так хороша, как должна быть», – сообщил семикратный чемпион «Формулы-1» в эфире BBC.

«Что касается ситуации с Льюисом, вы слышали его по радио. Он неотъемлемая часть команды, которая заставляет нас двигаться вверх. Мы все едины, и не думаю, что это изменится просто из-за очень плохого старта.

Мы выиграли восемь Кубков конструкторов и шесть личных титулов с ним, и эти отношения сохраняются», – отреагировал исполнительный директор «Мерседеса».

Вольфф ответил на вопрос, есть ли у команды запасной план, если Льюис не подпишет новый контракт:

«Несмотря на прозрачность по поводу того, как мы собираемся менять болид, пока не время говорить о составе на сезон-2024. Еще слишком рано.

Все в команде – гонщики, инженеры, менеджеры – должны двигаться в одном направлении, а не выбрасывать полотенце. Мы никогда не сдавались и никогда не сдадимся. Надо просто углубиться как никогда и предоставить обоим пилотам машину, в которой можно сражаться».

Соглашение Льюиса с «Мерседесом» истекает в конце 2023 года.

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8 комментариев

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_Nibelungen_
Едины? тотоша, этого мало! Нужно встать на колено, поклясться построить космовоз, навести шороху в кабинетах и только после этого идти на челобитную к скиллоносцу всея Вселенной.
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soulsick
Ответ Анатолий Зубков
Когда дело дошло до реального превозмогания трудностей, сэр сразу начал валить всё на команду.
Ну это обычная для него практика. Это, как в ситуации в Монако-2015, когда он во всем обвинил команду, а уже после выяснилось, что ему трижды предлагали оставаться на трассе, но он снова и снова настаивал на пит-стопе.
Дошло до того, что ФИА опубликовали радиообмен, из которого стало понятно, что команда не сливала его ради Нико Росберга, хотя британские СМИ быстро раскрутили эту тему и обвиняли руководство в умышленном сливе британца.
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RG26
Почему старт очень плохой? Обошел Рассела, воспользовался сходом Леклера, стал пятым. Учитывая, что по итогам сезона вполне может стать 7 (после РБ, Фур, Рассела и Алонсо), то 5 не так уж плохо
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Антон Якимцев
Не понял, Тото встал на колено или нет?
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Jetter
Скажите кто-нибудь этому лакею Льюиса, что вместе с ним они выиграли 7 личных титулов, а не 6. Или в 2016 году его не было в команде? Стелиться под ним входит в контракт, я понимаю, но вытирать ноги о команду и Росберга не нужно, или Тото считает тот титул личным поражением?
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seryas
Ахаххаха)))) Хэм сказал сделать хорошую, а сделали плохую... не послушали)))))))))
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Анатолий Зубков
Когда дело дошло до реального превозмогания трудностей, сэр сразу начал валить всё на команду.
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Рнпрл Аари
Вся иллюзия единства пропадает когда начинаются проблемы. Ещё год такой и похуже заговорят. Недавно Вольф говорил что контракт дело времени а теперь уже сам не уверен
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