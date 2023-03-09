Тото Вольфф о том, что «Мерседес» «не послушал» Хэмилтона: «Мы едины. Не думаю, что очень плохой старт это изменит»

прокомментировал критику «Мерседеса» со стороны .

После Гран-при Бахрейна Хэмилтон сообщил, что предупреждал команду о трудностях еще в 2022-м.

«В прошлом году я говорил команде обо всем. Рассказывал обо всех проблемах болида. Дело в ответственности. В том чтобы встать и сказать: «Знаешь, да, мы тебя не послушали, машина сейчас не так хороша, как должна быть», – сообщил семикратный чемпион «Формулы-1» в эфире BBC.

«Что касается ситуации с Льюисом, вы слышали его по радио. Он неотъемлемая часть команды, которая заставляет нас двигаться вверх. Мы все едины, и не думаю, что это изменится просто из-за очень плохого старта.

Мы выиграли восемь Кубков конструкторов и шесть личных титулов с ним, и эти отношения сохраняются», – отреагировал исполнительный директор « ».

Вольфф ответил на вопрос, есть ли у команды запасной план, если Льюис не подпишет новый контракт:

«Несмотря на прозрачность по поводу того, как мы собираемся менять болид, пока не время говорить о составе на сезон-2024. Еще слишком рано.

Все в команде – гонщики, инженеры, менеджеры – должны двигаться в одном направлении, а не выбрасывать полотенце. Мы никогда не сдавались и никогда не сдадимся. Надо просто углубиться как никогда и предоставить обоим пилотам машину, в которой можно сражаться».

Соглашение Льюиса с «Мерседесом» истекает в конце 2023 года.

«В прошлом году говорил «Мерседесу» о проблемах». Хэмилтон признал ошибку команды с концепцией болида

Мартин Брандл: «В «Мерседесе» напряженная обстановка, должно быть. Даже Хэмилтон и Вольфф выражали разочарование – обычно они поют дифирамбы»