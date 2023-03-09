Мартин Брандл: «В «Мерседесе» напряженная обстановка, должно быть. Даже Хэмилтон и Вольфф выражали разочарование – обычно они поют дифирамбы»

проанализировал трудности, которые испытывает «Мерседес».

Исполнительный директор команды Тото Вольфф намекнул на то, что пора менять концепцию болида. По итогам стартовой гонки сезона в Бахрейне Льюис Хэмилтон занял пятое место, стал седьмым.

«У меня ощущение, что «Мерседес» выбрал неверный путь в 2022 году и отказывается его менять. Даже Льюис и Тото открыто выражали разочарование по ходу уик-энда, хотя обычно они лишь поют дифирамбы специалистам в Бракли и Бриксоурте. Должно быть, в команде прямо сейчас напряженная обстановка. Качественные работники есть, их просто нужно направить и дать кислород.

«Концепция с нулевыми понтонами» – уже не модная фраза, которую они снова захотят услышать. Теперь команда твердит, что изменение направления сначала приведет к шагу назад. Джордж Расселл сказал, что готов к таким потерям ради долгосрочного выигрыша. Догматичность в итоге привела «Мерседес» к победе в конце прошлого сезона, однако я не вижу желания провести так еще год.

На ранней стадии гибридной эры у команды была доминирующая силовая установка – теперь ее нет. Когда открылось окно возможностей для улучшения двигателя, «Мерседес» уступил. Также команда потеряла специалистов вроде Энди Коуэлла, Джейма Воулза и других, в то время как Джеймс Эллистон в настоящий момент занят иными делами. Оставшиеся сотрудники невероятно талантливы, но коллектив пока не сформировался.

Прежде чем менять философию и архитектуру машины «Формулы-1», надо понять, чего ты хочешь и куда направляешься. Когда сезон состоит из 23 гонок и существует потолок расходов, это особенно тяжело», – считает комментатор Sky Sports и бывший пилот «Ф-1».

«В прошлом году говорил «Мерседесу» о проблемах». Хэмилтон признал ошибку команды с концепцией болида

Тото Вольфф: «Выберем концепцию болида «Мерседеса» в ближайшее время. Очевидно, куда нужно двигаться»