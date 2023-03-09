Берни Экклстоун назвал Хорнера подходящим кандидатом на место руководителя «Ф-1»
Берни Экклстоун рассказал, кого выбрал бы руководителем «Формулы-1».
Бывший босс чемпионата видит лишь одного достойного претендента – главу команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера.
«Если выбирать кого-то сегодня, я бы сказал, он будет так же хорош. Он здорово слушает и отделяет суть от чепухи», – заявил Экклстоун.
Берни высказался и о нынешнем руководителе серии Стефано Доменикали:
«Стефано никогда не был близок к тому, как ведутся дела [в «Ф-1»], если не считать работы в «Феррари». В остальном он не знал, что происходит за кулисами.
Рядом со мной никого не было. Я не являлся учителем и никогда не хотел им стать».
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