Берни Экклстоун назвал Хорнера подходящим кандидатом на место руководителя «Ф-1»

Берни Экклстоун рассказал, кого выбрал бы руководителем «Формулы-1».

Бывший босс чемпионата видит лишь одного достойного претендента – главу команды « » .

«Если выбирать кого-то сегодня, я бы сказал, он будет так же хорош. Он здорово слушает и отделяет суть от чепухи», – заявил Экклстоун.

Берни высказался и о нынешнем руководителе серии :

«Стефано никогда не был близок к тому, как ведутся дела [в «Ф-1»], если не считать работы в «Феррари». В остальном он не знал, что происходит за кулисами.

Рядом со мной никого не было. Я не являлся учителем и никогда не хотел им стать».

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