Берни Экклстоун назвал Хорнера подходящим кандидатом на место руководителя «Ф-1»

Теги Берни Экклстоун Кристиан Хорнер Ред Булл Стефано Доменикали Формула-1 Авто

Берни Экклстоун рассказал, кого выбрал бы руководителем «Формулы-1».

Бывший босс чемпионата видит лишь одного достойного претендента – главу команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

«Если выбирать кого-то сегодня, я бы сказал, он будет так же хорош. Он здорово слушает и отделяет суть от чепухи», – заявил Экклстоун.

Берни высказался и о нынешнем руководителе серии Стефано Доменикали:

«Стефано никогда не был близок к тому, как ведутся дела [в «Ф-1»], если не считать работы в «Феррари». В остальном он не знал, что происходит за кулисами.

Рядом со мной никого не было. Я не являлся учителем и никогда не хотел им стать».

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7 комментариев

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Luca di Montezemolo
Да да, сто раз уже говорил про это, они одного поля ягоды. Да пусть ставят хорнера, что изменится , их итак за читерство не наказывают и помогают утопить конкурентов. В ф1 все настолько безнадежно что можно дохтура президентом фиа ставить, а хорнера во владельцы, ньюи поставить писать регламент, что изменится то, просто будут тошнить ещё больше чтобы не привезти всем круг, а лишь 50 секунд.
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Дмитрий Дудников
Ответ Великий Алонсо
Можно сделать Фернандо Алонсо руководителем Ф1. Он сможет быть сразу лучшим гонщиком в пелетоне и главой Ф1
🤣🤣🤣👍
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Великий Алонсо
Можно сделать Фернандо Алонсо руководителем Ф1. Он сможет быть сразу лучшим гонщиком в пелетоне и главой Ф1
+2
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Дмитрий Дудников
Ответ Kemal Gul
Я б хотел, чтоб Хорнер стал руководителем Ф-1, только чтобы посмотреть, какой пожар устроит Лука в комментариях)
Серваки Спортса рухнут без возможности восстановления))) Вообще-то, его весело читать, а бывает и дельное говорит.
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RusSt
Старая песня, пока выигрывали мерсы все считали Вольфа достойным места в руководстве. Как поехал РБ стали говорить про Хорнера
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sir_shir
Ответ Kemal Gul
Я б хотел, чтоб Хорнер стал руководителем Ф-1, только чтобы посмотреть, какой пожар устроит Лука в комментариях)
Побереги его, он же все пальцы сотрёт себе)
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Kemal Gul
Я б хотел, чтоб Хорнер стал руководителем Ф-1, только чтобы посмотреть, какой пожар устроит Лука в комментариях)
+2
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