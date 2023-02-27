Берни Экклстоун: «Ф-1» становится «Формулой Голливуд». Шоу на первом месте, спорт теряется»

против ориентации «Формулы-1» на американский рынок.

В 2023 году чемпионат проведет три этапа в США. По мнению бывшего руководителя «Ф-1», подход нынешних владельцев серии не подходит Европе – в частности, Германии.

«То, что вызывало большой шум в США, в Европе принимали не так здорово. И наоборот.

Сейчас у Германии нет звездного гонщика, но причина [снижения интереса к «Ф-1» в стране] не только в этом. Немцев нельзя принимать за дураков. « » все сильнее и сильнее подстраивается под американский рынок, становится чем-то вроде «Формулы Голливуд». Шоу на первом месте, спорт теряется. При таком подходе главным событием станет гонка в Лас-Вегасе в нынешнем году.

Полагаю, немцы хотят видеть спортивное соревнование, а не показуху. Баланса между шоу и спортом больше нет.

Гонщики говорят одни и те же слоганы, как и боссы команд. На каждой пресс-конференции произносят одинаковые слова. Пресса предпочитает рассказывать о гибких передних антикрыльях или странных днищах и едва ли говорит о самих главных персонажах. Как в таких условиях появятся герои?» – высказался Экклстоун.

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