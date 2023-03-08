Дэвид Култхард о желании «Мерседеса» сменить концепцию болида: «Это удар по команде конструкторов и дизайнеров»

Бывший пилот «Формулы-1» выразил недоумение тем, что в «Мерседесе» так рано решили отказаться от своей концепции болида.

После Гран-при Бахрейна босс «Мерседеса» заявил, что команде нужно пересмотреть конструкцию болида, чтобы получить возможность конкурировать с «Ред Булл».

«Это довольно жесткое заявление. Да, в «Мерседесе» пошли своим путем в плане конструкции боковых понтонов. Но ведь эта машина пока провела на трассе всего шесть дней – три на предсезонных тестах и еще три в рамках Гран-при Бахрейна.

Я не знаю, почему Вольфф так быстро вынес суждение о перспективах болида. Ведь это удар по команде конструкторов и дизайнеров «Мерседеса».

Да, в Бахрейне Макс Ферстаппен был в своей лиге. Но в сравнении с «Феррари» я бы сказал, что «Мерседес» в целом не так плохо смотрится на старте сезона. Но в конце концов у «Мерседеса», судя по всему, не останется другого выбора, кроме как тоже идти по пути конкурентов», – рассказал Култхард.

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