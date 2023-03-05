Тед Кравиц извинился перед Боттасом: «Шутка о том, что Валттери нужно есть больше, была глупой и бестактной»

Тед Кравиц рассказал о неуместной шутке в адрес Валттери Боттаса.

Журналист Sky Sports сообщил, что мог обидеть пилота « », поскольку не знал о его проблемах.

Ранее Боттас признался, что испытывал проблемы, схожие с расстройством пищевого поведения: отказ от потребления нормального количества пищи привел к физическим и психологическим сложностям.

«Хотел бы рассказать о глупом и бестактном замечании, которое я сделал в адрес Валттери Боттаса, не зная ситуации.

Он похудел в районе челюсти, и меня это удивило. Я сказал: «Надо же, ты выглядишь таким худым. Моя мама сказала бы, что тебе нужно есть больше».

Он ответил: «Нет, нет, нет, я худой, я здоров». Я подумал, что это странная формулировка – говорить, что ты здоров. Я не знал об интервью, которое Валттери дал ранее. Там он говорил, что был близок к тому, что можно описать как расстройство пищевого поведения. Он держал такую строгую диету, что это стало нездоровым, он терял вес.

Я так ужасно почувствовал себя из-за этой шутки о худобе, что обратился к его команде. Я проясню ситуацию, когда увижусь с Валттери – сообщу, что не был в курсе, и извинюсь за то, что мог его обидеть.

Меня впечатлило, что Валттери набрался смелости и высказался о своем прошлом», – отметил Кравиц.

Валттери Боттас о расстройстве пищевого поведения: «Я был почти как робот, который стремится к цели и не проявляет эмоций»

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