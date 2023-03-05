Андреа Стелла: «Впечатлен скоростью и подходом Пиастри. Жаль, это не отразилось в протоколе квалификации»

Руководитель « » поддержал после субботней неудачи.

Австралиец завершил квалификацию к Гран-при Бахрейна на 18-м месте, в то в время как стал 11-м. Тем не менее, Стелла нашел поводы для оптимизма.

«Впечатляюще. У него случился огромный срыв во втором повороте, Оскар потерял две или три десятые, но в остальном был не так далеко от Ландо. А Ландо, естественно, является весьма серьезным ориентиром в «Формуле-1».

Я впечатлен скоростью, но также впечатлен подходом. Оскар двигался шаг за шагом, сохранял спокойствие и понимал свои сильные стороны и ограничения, связанные со статусом новичка. Жаль, что это не отразилось в протоколе. Считаю, Оскар пока выступает очень здорово», – заявил босс.

Гран-при Бахрейна-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Перес – 2-й, Леклер – 3-й

Оскар Пиастри: «Я допустил слишком много ошибок»

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