Андреа Стелла: «Впечатлен скоростью и подходом Пиастри. Жаль, это не отразилось в протоколе квалификации»

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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла поддержал Оскара Пиастри после субботней неудачи.

Австралиец завершил квалификацию к Гран-при Бахрейна на 18-м месте, в то в время как Ландо Норрис стал 11-м. Тем не менее, Стелла нашел поводы для оптимизма.

«Впечатляюще. У него случился огромный срыв во втором повороте, Оскар потерял две или три десятые, но в остальном был не так далеко от Ландо. А Ландо, естественно, является весьма серьезным ориентиром в «Формуле-1».

Я впечатлен скоростью, но также впечатлен подходом. Оскар двигался шаг за шагом, сохранял спокойствие и понимал свои сильные стороны и ограничения, связанные со статусом новичка. Жаль, что это не отразилось в протоколе. Считаю, Оскар пока выступает очень здорово», – заявил босс.

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