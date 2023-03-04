Оскар Пиастри: «Я допустил слишком много ошибок»

Пилот « » поделился впечатлениями от дебютной квалификации в «Ф-1».

Пиастри вылетел в первом сегменте, показав 18-е время. При этом во время второй попытки ему помешали красные флаги, вызванные обломками от болида «Феррари» Шарля Леклера.

«Я допустил слишком много ошибок, особенно во время второго круга. Думаю, красные флаги не помогли нам. В каком-то смысле они означали, что у нас была только одна попытка. Но да, я все равно слишком много ошибался», – сказал Пиастри.

Тем не менее пилот рассчитывает, что в гонке болид «Макларена» будет быстрее.

«Думаю, мы можем попытаться завтра отыграться. Очевидно, таким будет план – посмотрим, как пойдет. Думаю, скорость на прямых – это не наша сильная сторона. Лично для меня это хорошая возможность вернуться в гоночный ритм. Это будет моя первая гонка спустя некоторое время, так что я выложусь на полную.

Я взволнован. Хотел бы, чтобы сегодня все прошло чуть лучше, но завтра новый день, и, думаю, мы сможем отыграть несколько позиций».

Гран-при Бахрейна-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Перес – 2-й, Леклер – 3-й