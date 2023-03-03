Хорнер о возможной поставке двигателей «Макларену»: «Обсуждения таких вопросов с потенциальными клиентами – это вполне естественно»

Теги Макларен Кристиан Хорнер Ред Булл Форд Формула-1 Мерседес Андреа Стелла Зак Браун Авто

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подтвердил возможность поставки двигателей «Макларену» в 2026 году.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун недавно побывал на базе «Ред Булл» в Милтон-Кейнсе, чтобы обсудить возможность сотрудничества в будущем. В 2026 году «Ред Булл» будет производить двигатели для «Ф-1» совместно с «Фордом»:

«Вполне очевидно, что, являясь одним из поставщиков двигателей с 2026 года, мы будем вести переговоры о возможных поставках разным командам. И какие-то обсуждения этого вопроса с потенциальными клиентами – это вполне естественно».

Факт возможного сотрудничества с «Ред Булл» подтвердил и новый руководитель «Макларена» Андреа Стелла:

«У нас есть прочное сотрудничество с «Мерседесом». Но в то же самое время, что изучая перспективы на будущее вы хотите понимать, какие вам доступны варианты. И такие встречи не должны быть сюрпризом ни для кого».

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