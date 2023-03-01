На Гран-при Бахрейна будет три зоны DRS – при этом зона на главной прямой будет сокращена

внесла поправки в конфигурацию расположения зон DRS на трассе .

В 2023 году на Гран-при Бахрейна останется три зоны DRS. При этом протяженность зоны DRS на главной прямой будет сокращена на 80 метров. Раньше гонщики могли активировать DRS через 170 метров после финального поворота, теперь же на отметке в 250 метров. Две другие зоны DRS изменениям не подверглись.

Считается, что причиной подобных изменений стало то, что в прошлом году обгоны на главной прямой давались гонщикам слишком легко.

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