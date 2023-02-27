Валттери Боттас: «У болида «Альфа Ромео» нет фундаментальных проблем, стабильность стала выше»

Пилот « » подвел итоги предсезонных тестов в Бахрейне и поделился мнением о том, в каком состоянии команда подходит к старту нового сезона.

«С точки зрения надежности техники сейчас дела определенно идут лучше, чем было год назад. Так что я думаю, что мы хорошо готовы к новому сезону – насколько это возможно с учетом трех дней тестов.

Я считаю, что мы, как команда, сделали шаг вперед в плане качества болида, на данный момент проблем с надежностью было намного меньше, чем раньше. В прошлом году тесты получились для нас не слишком веселыми, теперь же по итогам трех дней тестов команда находится в хорошей ситуации.

Улучшения машины, которых мы старались добиться, определенно чувствуются, стабильность машин стала заметно выше. А за счет этого растет и уверенность пилота. У машины нет каких-то фундаментальных проблем, за три дня тестов мы смогли подобрать хорошие варианты настроек. Управлять болидом приятно, для старта сезона это здорово.

Разница в поведении болида в медленных и быстрых поворотах по-прежнему чувствуется, но я бы сказал, что в сравнении с прошлым сезоном ситуация улучшилась как минимум на 50 процентов. И это открывает хорошие дополнительные опции при подборе настроек», – рассказал Боттас.

«Ф-1» готова к старту: Ферстаппен сама уверенность, Алонсо надеется на подиумы, а «Феррари» и «Мерседес» – на обновления