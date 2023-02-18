Йос Ферстаппен пропустит начало раллийного сезона из-за проблем со здоровьем

сообщил, что не сможет начать чемпионат Бельгии по ралли.

Экс-гонщик «Формулы-1» пропустит первый этап сезона в Хеспенгау из-за проблем со здоровьем: Йос страдал от мигренеподобных симптомов.

Несмотря на то, что состояние Ферстаппена улучшилось, пилоту рекомендовали отложить возвращение за руль и дождаться дополнительных обследований.

Йос отправится в , где будет следить за выступлениями своего сына в «Ф-1». На автодроме «Сахир» 23-25 февраля состоятся тесты, а 3-5 марта пройдет стартовый Гран-при сезона-2023.

Макс Ферстаппен высказался о жестком воспитании в лицо отцу – под камеры на ток-шоу. Реакция Йоса – 🙄