Йос Ферстаппен пропустит начало раллийного сезона из-за проблем со здоровьем

Теги Гран-при Бахрейна тесты Формула-1 Формула-1 Йос Ферстаппен Макс Ферстаппен Здоровье Авто

Йос Ферстаппен сообщил, что не сможет начать чемпионат Бельгии по ралли.

Экс-гонщик «Формулы-1» пропустит первый этап сезона в Хеспенгау из-за проблем со здоровьем: Йос страдал от мигренеподобных симптомов.

Несмотря на то, что состояние Ферстаппена улучшилось, пилоту рекомендовали отложить возвращение за руль и дождаться дополнительных обследований.

Йос отправится в Бахрейн, где будет следить за выступлениями своего сына Макса Ферстаппена в «Ф-1». На автодроме «Сахир» 23-25 февраля состоятся тесты, а 3-5 марта пройдет стартовый Гран-при сезона-2023.

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