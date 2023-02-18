Ландо Норрис о Стелле: «Не знаю лучшего руководителя на замену Зайдля»

оценил качества нового руководителя « » .

Стелла занял место , который стал исполнительным директором « ».

«Может, будет другой настрой, другой подход, но я не знаю лучшего человека на замену Андреаса. Я абсолютно уверен в его способностях. Кроме того, он позволит взглянуть на ситуацию по-новому. Андреа был гоночным инженером, поэтому видит и понимает вещи с гоночной точки зрения – то же во многом относится к Андреасу.

Времени прошло мало, но Андреа очень здорово мотивирует и поддерживает настрой команды на ранней стадии сезона, у него есть четкий и конкретный план по решению проблем.

От специалистов на базе я слышу, что он очень быстро освоился, люди очень довольны его работой и обратной связью. Никакого недостатка уверенности. Я очень доволен тем, как идут дела», – заявил Ландо.

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