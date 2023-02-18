Ландо Норрис о Стелле: «Не знаю лучшего руководителя на замену Зайдля»
Ландо Норрис оценил качества нового руководителя «Макларена» Андреа Стеллы.
Стелла занял место Андреаса Зайдля, который стал исполнительным директором «Заубера».
«Может, будет другой настрой, другой подход, но я не знаю лучшего человека на замену Андреаса. Я абсолютно уверен в его способностях. Кроме того, он позволит взглянуть на ситуацию по-новому. Андреа был гоночным инженером, поэтому видит и понимает вещи с гоночной точки зрения – то же во многом относится к Андреасу.
Времени прошло мало, но Андреа очень здорово мотивирует и поддерживает настрой команды на ранней стадии сезона, у него есть четкий и конкретный план по решению проблем.
От специалистов на базе я слышу, что он очень быстро освоился, люди очень довольны его работой и обратной связью. Никакого недостатка уверенности. Я очень доволен тем, как идут дела», – заявил Ландо.
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