Юки Цунода о готовности к сезону: «Я добился прогресса и сейчас вышел на совершенно другой уровень»

Пилот «Альфа Таури» заявил, что подходит к старту сезона-2023 в значительно более готовом состоянии, нежели раньше.

Для Цуноды предстоящий сезон будет уже третьим в «Формуле-1»:

«Я добился прогресса и сейчас вышел на совершенно другой уровень, хотя и сохранил в себе положительные аспекты от первого сезона. Сейчас я определенно стал намного лучше контролировать ситуацию, заметно больше стал вовлечен в работу команды, если мы говорим о развитии болида. Я стал действовать иначе, научившись многим вещам – и речь идет не только о гонках, но и о моей жизни вне трассы. Я недооценивал многие моменты, но теперь разобрался в том, какие вещи по-настоящему важны».

Цунода начал работать с прежним тренером Даниэля Риккардо Майклом Итальяно и в рамках подготовки провел двухнедельный тренировочный лагерь в Дубае:

«Я пробыл там две недели, работая над физической подготовкой, а также это помогло мне сработаться с новым тренером, который раньше работал с Риккардо. Одной из главных целей на тренировочный лагерь было построить рабочие отношения, чтобы мы могли лучше понимать друг друга в преддверии начала тестов и самого сезона. И все прошло хорошо, мы отлично потренировались, уделяя основное внимание выносливости».

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