Франц Тост: «Цунода должен всегда попадать в третий сегмент и финишировать в очках»

Руководитель «Альфа Таури» ждет от значительного прогресса.

Сезон-2023 станет для японца третьим в «Формуле-1». В предыдущих двух он серьезно уступал по темпу и очкам бывшему напарнику Пьеру Гасли.

«В прошлом году Юки было нелегко с машиной. В этом же, я надеюсь, у нас будет вполне конкурентоспособный болид, так что Юки должен всегда попадать в третий сегмент и финишировать в очках.

Он очень способный пилот, и теперь у него большой опыт – два сезона в «Ф-1». Естественно, по этой причине он обязан набрать гораздо больше очков, чем в прошлом году», – считает Тост.

Австриец также высказался по поводу перспектив « » в 2023-м. Прошлый год прошел неудачно для команды: с шестого места Кубка Конструкторов она опустилась до девятого.

«Думаю, отрывы в пелотоне уменьшатся. Конечно, у трех больших команд все еще есть преимущество в виде инфраструктуры, персонала – но я вполне уверен, что в 2023-м болиды будут более равными.

Кроме того, то, как рано [Макс] Ферстаппен выиграл титул в прошлом году (на Гран-при Японии, за четыре этапа до конца сезона – Sports.ru), – не думаю, что сейчас у кого-то из пилотов будет подобное преимущество. Думаю, это будет борьба до самого конца. Этого хотят фанаты, зрители, мы все хотим этого».

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