Пилот молодежной системы «Ред Булл» Хаджар: «Моя цель – провести сильный сезон в «Ф-2», а потом перейти в «Формулу-1»

Пилот молодежной системы « » Исак Хаджар рассказал, что будет стремиться попасть в «Формулу-1» уже в 2024 году.

В этом году Хаджар проведет дебютный для себя сезон в «Формуле-2», выступая за «Хайтек».

«Моя цель – провести сильный сезон, а потом перейти в «Формулу-1». Было бы здорово провести в «Формуле-2» всего один год, а затем сразу отправиться в «Ф-1». Это главная цель – и я приложу все усилия, чтобы достичь ее.

Я в предвкушении в преддверии сезона за «Хайтек» (команду, за которую он выступал в «Ф-3»), хотя я еще в прошлом году знал об этом переходе. Я рад возможности продолжать выступления за команду, которую уже хорошо знаю», – рассказал Хаджар.

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