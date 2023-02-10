«Формула-1» заключила трехлетнее соглашение с UNICEF

Теги Формула-1 Авто

«Формула-1» объявила о заключении партнерского соглашения с организацией UNICEF.

В рамках соглашения «Формула-1» будет поддерживать образовательную и деятельность UNICEF – в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций, подобных землетрясению в Турции и Сирии, в результате которого погибло множество людей – по последним оценикам количество жертв превышает отметку в 20000 человек.

Согласно заявлению «Формулы-1», в течение ближайших трех лет действия соглашения серия будет средства в фонд UNICEF для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях.

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2 комментария

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Vladislav Movliav
Ответ Iuasamotu
Правильно, всем деткам планеты нужно помогать и защищать их, а не пускать на них ракеты, как это делают сейчас нехорошие люди.
Ты прав, только чего минусуют не могу понять
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
Правильно, всем деткам планеты нужно помогать и защищать их, а не пускать на них ракеты, как это делают сейчас нехорошие люди.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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