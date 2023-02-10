«Формула-1» заключила трехлетнее соглашение с UNICEF

« » объявила о заключении партнерского соглашения с организацией UNICEF.

В рамках соглашения «Формула-1» будет поддерживать образовательную и деятельность UNICEF – в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций, подобных землетрясению в Турции и Сирии, в результате которого погибло множество людей – по последним оценикам количество жертв превышает отметку в 20000 человек.

Согласно заявлению «Формулы-1», в течение ближайших трех лет действия соглашения серия будет средства в фонд UNICEF для оказания помощи в чрезвычайных ситуациях.

Франция бесится из-за ухода «Ф-1»: организатор Гран-при перебрал €27 млн, а в потере этапа винят президента страны