«Мне было не за что бороться, я был измотан физически». Риккардо считает Гран-при Сингапура 2011 года тяжелейшей гонкой в карьере

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Резервный пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился воспоминаниями о самой сложной гонке в своей карьере.

По словам Риккардо, тяжелее всего ему пришлось в дебютном сезоне на Гран-при Сингапура  2011 года – и Даниэль даже надеялся на поломку мотора и сход с дистанции.

«Это была моя четвертая или пятая гонка в «Формуле-1» вообще, поскольку меня бросили в чемпионат в середине сезона, и я никак не ожидал того, насколько тяжелой с точки зрения физических нагрузок будет гонка в Сингапуре.

Гонка длилась два часа – она была самой длинной в моей карьере на тот момент, – при этом было невероятно жарко, уровень физической нагрузки был очень высоким. При этом я сломал переднее антикрыло на само болиде на первом же круге заезда.

В результате я оказался в круге позади лидера, а к концу заезда, учитывая уровень машины, в любом случае должен был бы оказаться вообще в 4-5 кругах позади лидера. Так что да, было тяжело – я с самого начала выбыл из борьбы в гонке, мне не за что было бороться, и физически я был просто невероятно измотан», – рассказал Риккардо.

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