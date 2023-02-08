Организаторы разрешили проводить Гран-при Лас-Вегаса до 2032 года

Власти округа Кларк разрешили «Формуле-1» проводить Гран-при Лас-Вегаса до 2032 года. При этом в комитете рассчитывают на пожизненное соглашение с чемпионатом.

По контракту, пройдет три Гран-при Лас-Вегаса – с 2023 по 2025 год. Причем «Ф-1» сама значительно инвестирует в строительство трека и поддержку мероприятия.

«Думаю, важно отметить, что у нас трехлетний контракт с «Ф-1» – но мы все же рассчитываем на пожизненное соглашение. Мы сможем реализовать все в течение ближайших 10 лет [если большинство проголосует за эту идею]. Уверен, что те, кто сменит нас, оценят наше дело и продолжат его», – заявил комиссар округа Джеймс Гибсон.

Этапу в Лас-Вегасе также гарантировали ограничения на улицах и стабильное время мероприятия – движение будут перекрывать «со среды по воскресенье за неделю до Дня благодарения в ноябре с 2023 по 2032 год». Организаторы также заявили, что гонка принесет в бюджет $1,3 млрд.На данный момент продолжаются работы над зданиями паддока.

В сезоне-2023 Гран-при Лас-Вегаса пройдет с 16 по 18 ноября.

Билеты на новый Гран-при «Ф-1» в Вегасе продают за $1-5 млн – это вообще как? Что в комплекте, кроме гонки?