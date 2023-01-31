Пьер Гасли: «Перехожу в «Альпин» с совершенно другим настроем, чем в «Ред Булл». Я сильно прибавил за 3 года»
Пьер Гасли рассказал, что изменился в лучшую сторону после ухода из «Ред Булл».
Гасли провел в топ-команде половину сезона-2019, после чего за неудовлетворительные результаты был переведен в «Торо Россо» (ныне «Альфа Таури»). С 2023 года Пьер является пилотом «Альпин».
«Такое ощущение, что прошла вечность с тех пор, как я выступал за «Ред Булл». Многое поменялось – и в профессиональном плане, и в личном. Мне действительно кажется, что я прибавил во всех аспектах. Помню, как я переходил в «Ред Булл», свои ощущения, а теперь, при переходе в «Альпин», ощущения, подход и настрой совершенно другие.
У меня сформировалось гораздо более четкое представление, я понимаю, что требуется для хороших результатов, конкурентоспособности. Нужно использовать опыт, которые я накопил в «Альфа Таури», в хорошие и плохие моменты, собрать опыт, полученный в «Ред Булл», чтобы по полной воспользоваться шансом в «Альпин».
Я стал гораздо увереннее и не сомневаюсь в большом успехе. С сезона-2019 прошло всего три года, однако я считаю, что сильно прибавил», – сказал француз.
Гасли не переживает из-за того, что придется приспосабливаться к новой машине:
«Конечно, времени до старта сезона немного, но я проведу необходимую подготовку. В конце концов, я знаю, что способен быстро адаптироваться. Я уже это делал.
Может, какие-то вещи будут сильно отличаться, а, может, нет. Возможно, я сразу же освоюсь. Важно быть открытым к новому».
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